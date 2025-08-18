Brusno zaplavil búrlivý potlesk: Muzikálový festival plný zvučných mien, prekvapení i sĺz dojatia

BRUSNO - Fanúšikovia muzikálov sa aj tento rok tešili z veľkého sviatku. V kúpeľoch Brusno sa konal už 18. ročník Muzikálového festivalu Jozefa Bednárika. Opäť sa na ňom zišla spevácka i hudobnícka elita zo Slovenska a Čiech, aby takto symbolicky vzdali úctu režisérskemu velikánovi a otcovi viacerých nezabudnuteľných predstavení.
Kúpele Brusno sa počas víkendu stalo epicentrom hudobného a muzikálového sveta. Pozvanie na Muzikálový festival Jozefa Bednárika prijali fantastickí speváci a hudobníci Ilona Csáková, Marián Vojtko, Mirka Partlová, Dárius Koči, Marcela Laiferová, Felix Slováček, Peter Pecha, Nikol Ďuricová, moderátor Alexander Hemala, Karin Haydu a mnoho ďalších.
Tentoraz sa nespomínalo iba na Jozefa Bednárika, ale aj na všetkých, ktorí boli v minulosti spätí s Muzikálovým festivalom, ale dnes už nie sú medzi nami. „Zahráme si spolu s Felixom Slováčkom a Richardom Rikonom, aby sme si spomenuli na tých, ktorí nám tu chýbajú a určite chýbajú aj hudobným fanúšikom. Všetci sa zaslúžili o to, že Muzikálový festival je počas rokov tak veľmi úspešný,“ povedal pred začiatkom festivalu skladateľ Zdeněk Barták, ktorý je umeleckým šéfom tohto festivalu.
V sobotu otvorila večerný program Marcela Laiferová a Juraj Čurný, ktorí priniesli pohľad na DIVY SK, čiže Zoru Kolinskú, Evu Kostolányiovú a Janu Kocianovú. „Ja som sa v tomto prípade rozhodol, že na mojom festivale musí byť pocta aspoň raz tým štyrom velikánskym speváčkam, ktoré za môj život tú hudobnú scénu tvorili,“ prezradil organizátor Ján Kubiš, podľa ktorého je dôležité udržiavať kontinuitu a nezabúdať na ľudí, ktorí muzikálom žijú. „Brusnianska brusnica a Tabuľa muzikálovej slávy nie sú len cenami — sú pripomienkou, že za každým predstavením stoja skutoční ľudia, ktorí mu dávajú srdce.“
Ocenenie „Brusnianska brusnica“ získali spisovateľ Ľubomír Feldek a herečka a speváčka Mirka Galis Partlová, ktorej organizátori nedali ani trošku najavo, že by sa pre ňu chystalo ocenenie: „Musím povedať, že som naozaj prekvapená. Toto som naozaj netušila,“ povedala viditeľne dojatá. Tabuľu muzikálovej slávy si prevzal a upevnil na Terase muzikálovej slávy Marián Vojtko.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%