Manželke Roba Opatovského stačil jeden pohľad a zahlásila: TOTO Slováci NEMAJÚ RADI!

(Zdroj: Filip Cemper)

BRATISLAVA - Rovno do mora, rovno pred kameru… a rovno do problémov! Spevák Robo Opatovský si opäť raz splnil jeden zo svojich hudobných snov a nové video k piesni „Voda“ nakrúcal na chorvátskom ostrove Vir.

More, slnko, vietor vo vlasoch – tak by sa dalo opísať nakrúcanie nového videoklipu k hudobnej novinke Vlna speváka Roba Opatovského. A hoci skladba pôsobí ako letná pohodovka, nesie silné posolstvo. „Hlavná línia pesničky je – poďme sa rozprávať. Nech sú to nielen slová, ale aby sme sa aj počúvali. Odložme všetky tie krabičky a pozerajme sa do očí. Vtedy je tá voda čistá,“ vysvetlil Opatovský, ktorý sa z hudobnej novinky nesmierne teší.

Klip sa nakrúcal na ostrove Vir, kde podľa neho panovali dokonalé podmienky. „Mali sme ukážkové západy slnka, užili sme si to. Ja som zobral chalana, ktorý sa mi stará o sociálne siete a on to natočil ako jedno zaujímavé reelsko od začiatku až do konca. A dôkazom toho, že je to dobre natočené, sú aj tie videnia na YouTube – ľudia sa začnú pozerať a neprestanú, lebo ich to baví.“

No voda nie je pre Opatovského len kulisou, ale životným živlom. Miluje ju v akejkoľvek podobe – či už pri letnom kúpaní alebo zimnom otužovaní. Dokonca priznáva, že sa pár krát ocitol v situácii, kedy mu nebolo všetko jedno. A ako reagovala ja jeho nový videoklip manželka?Napriek výčitke však klip u fanúšikov zabodoval a dámy si rozhodne nesťažujú. Čerešničkou na torte sú však slová spevákovej dcéry Hanky. Tá totiž svojho slávneho otca schladila jedinou vetou! A viac ako kýbel vody!