Totálna HANBA na rozlúčke s Jiřím Krampolom (†87): BITKA dvoch žien!

PRAHA - Iba pred pár dňami sa rodina, blízki a známi rozlúčili s legendárnym hercom Jiřím Krampolom. Pohreb však sprevádzali rôzne nedorozumenia. A bez problémov sa nezaobišiel ani kar. Totálna hanba!
Po pohrebe s Jiřím Krampolom sa konal aj kar. Organizátor poslednej rozlúčky, influencer Tomáš Zajíc, si dával veľký pozor na to, koho tam pozve, aby predišiel zbytočným problémom a hádkam. No čo čert nechcel...
POHREB Jiřího Krampola (†87): Syn Martin, režisérka s hercom na PRSIACH a... Problém so SECURITY!
Po ôsmej hodine večer sa v Kafé U žlabu vraj do seba pustili dve ženy. „Jedna povedala tej druhej, že vraj Jirku vedome okradla o päťdesiat alebo sedemdesiat tisíc korún, presnú sumu si nepamätám,“ opísal pre web PrahaIN.cz očitý svedok. „Obvinená žena mala so sebou dcéru a tá sa svojej mamičky okamžite zastala. Nasledovala ostrá hádka, hrozný krik, strkanica, proste bitka,“ dodal.
Nemilé prekvapenie na POHREBE Jiřího Krampola (†87): Syn Martin neveril, čoho bol svedkom!
Celý incident videla na vlastné oči aj speváčka Šárka Rezková. „Áno, to sa tam stalo. Tie ženy si to tam medzi sebou vyjasňovali. Bolo to ale veľmi rýchle...“ potvrdila pre Blesk speváčka s tým, že nevie, o koho presne išlo. Špekulovalo sa, že išlo o špecialistku plastickej chirurgie Ivanu Neměčkovú, ale to hneď vyvrátila. „Ivana s tým nemá nič spoločné,“ zdôraznila Rezková.
