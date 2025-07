Posledná rozlúčka s Jiřím Krampolom (†87) v riešení: NEČAKANÝ zvrat... Zmizlo jeho telo!

Jiří Krampol (Zdroj: ČT)

Jiří Krampol odišiel na večnosť uplynulú sobotu vo veku 87 rokov. Smútia za ním blízki, kolegovia, ale i fanúšikovia. No aj napriek tomu, že mal okolo seba ľudí, ktorí ho mali radi, mu na sekundu hrozil sociálny pohreb. Sociálny alebo úradný pohreb je zabezpečovaný štátnou alebo samosprávnou inštitúciou. Lepšie povedané, ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo nenahlási, že pohreb vykoná, spraví ho obec.

Poslednú rozlúčku chcel najprv zorganizovať jeho dlhoročný manažér Miloš Schmiedberger, píše Blesk.cz. Preto zašiel do nemocnice, no tam sa dozvedel šokujúcu správu. „My už ale telo nemáme,“ ozrejmili mu v nemocnici. Schmiedberger úplne stuhol, akoby mu zamrzla krv v žilách. Najskôr si myslel, že sa mu to len zdalo, že zle počuje. Následne mu napadlo, že ho niekto predbehol a chce Krampolovi zariadiť pohreb na vlastnú päsť. Miloš bol však presvedčený, že práve on dokáže najlepšie naplniť kamarátove predstavy.

„Bol som pripravený sa toho ujať, mám pocit, že to Jirkovi jednoducho za to dlhoročné krásne priateľstvo dlžím," povedal. Všetky záležitosti okolo poslednej rozlúčky už začal vybavovať, no zrazu sa objavil problém, s ktorým vôbec nerátal. Chýbalo telo… Nakoniec sa dozvedel, že telo bolo premiestnené pohrebnou službou, keďže nemocnica nemá dostatočnú kapacitu na uchovávanie mŕtvych. Počas dňa sa však objavila správa, že do príprav poslednej rozlúčky sa výrazne a skôr ako on zapojil podnikateľ Tomáš Zajíc.