Pocisková DRÁŽDI Španielov: Ako SEXICA z Baywatchu!

MALORKA - Slovenská herečka Nela Pocisková (34) si so svojou rodinou užíva letnú dovolenku na slnkom zaliatej Malorke. Oddych od pracovných povinností trávi s partnerom Filipom Tůmom (47) a deťmi pri mori, pričom fanúšikom posiela zábery, ktoré by pokojne mohli konkurovať legendárnemu Baywatchu.
Nela Pocisková sa momentálne s rodinou nachádza v Španielsku. Presnejšie si na dovolenku vybrali krásnu a slnečnú Malorku, ktorá oplýva priezračným morom, jemným zlatistým pieskom a romantickými zátokami ukrytými medzi skalami. Ostrov je obľúbený nielen medzi turistami, ale aj medzi celebritami, ktoré si tu chodia vychutnať pokojnejšiu atmosféru a nezabudnuteľné západy slnka.
S Filipom si išli oddýchnuť od pracovných povinností a načerpať nové sily po náročnom období plnom projektov. Teraz všetok svoj čas venujú svojim dvom deťom, Hektorovi a Lianke, s ktorými si užívajú dni plné hier, kúpania v mori a prechádzok po pláži. Rodinná idylka sa dozaista nesie v znamení smiechu, pohody a nezabudnuteľných zážitkov, ktoré si všetci štyria odnesú domov.
Herečka sa patrične prihovorila aj svojim fanúšikom a na sociálnych sieťach sa pochválila nádhernými zábermi zo zahraničia, zachytávajúcimi nielen jej dobrú náladu, ale aj kúzlo malorského pobrežia. „Pobrežná hliadka v zelenkavej vode," napísala k snímkam, na ktorých pózuje v červených plavkách. V nich by absolútne zapadla do filmu Baywatch – energická, usmievavá a pripravená zachraňovať topiacich sa.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%