Nela Pocisková v KONCOCH: Žiada o pomoc... TOTO ju trápi už 10 rokov, ZHORŠUJE sa to!

Nela Pocisková (Zdroj: STVR)

Herečka a speváčka Nela Pocisková žije dosť aktívny život. Okrem toho, že sa stará o rodinu, spieva, hrá, ale i tancuje. Aktuálne prekvapila svojich fanúšikov otvorenou výpoveďou o svojich dlhoročných zdravotných problémoch, o ktorých tušili snáď len tí najbližší. Na sociálnej sieti priznala, že ju už desať rokov trápi nevyriešený zdravotný problém, ktorý sa jej dokonca časom zhoršuje.

„Mám takú prosbu, nemá niekto podobnú skúsenosť? Už 10 rokov to trvá, aj som bola všade na vyšetreniach, ale nič nenašli, malý fliačik na L4-ke (stavec bedrovej chrbtice, pozn.red.), je to podľa mňa útlak nervu, ale iba v polohe ležmo, v tej chvíli si prestávam cítiť stehno a asi sa mi to vôbec po rokoch nezlepšuje, práve naopak prechádza to ďalej,“ zverila sa Nela.

Napriek tomu, že absolvovala množstvo vyšetrení, lekári jej zatiaľ nenašli jednoznačnú príčinu problémov. Herečka sa preto rozhodla obrátiť na verejnosť a požiadať o pomoc či odporúčanie odborníka. „Nemá niekto kontakt na extra fyzio, kde sa takýmto niečím zaoberajú?“ opýtala sa Pocisková, ktorá si nevie dať rady.

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ poll.title }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

Archívny rozhovor