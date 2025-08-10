Dubayová porodila, bábätko dostalo netradičné meno: Láska na prvý pohľad!

BRATISLAVA - Petra Dubayová s Jakubom Jablonským na tento deň nikdy nezabudnú! Stali sa rodičmi...
Už nemohli mlčať! Petra Dubayová a Jakub Jablonský sa stali rodičmi. Skvelou novinkou sa pochválili na sociálnej sieti a zdá sa, že šťastnejších ľudí v danej chvíli na svete niet: „Všetci poznáme tú otázku, či existuje láska na prvý pohľad. Ešte pred pred týždňom by naša odpoveď znela, že nie. Veď predsa láska potrebuje rásť a spoznávať, pochopiť a tolerovať, veľa sa pýtať a veľa odpovedať, postupne sa tvoriť a upevňovať, atď. Avšak pred pár dňami sme prežili zázrak a boli svedkami príchodu nového života. Takýto moment, v živote človeka, absolútne zmení všetko a aj chápanie lásky ako pojmu. Takže áno, láska na prvý pohľad existuje. Je to sekunda keď sme sa všetci traja naraz stretli a dotkli. Je to bezhraničné zamilovanie sa, zhmotnené v jednej sekunde, v prvom dotyku a prvom pohľade. Milujeme ťa na prvý pohľad, Vesna.“
Zdá sa, že lepšie meno ani vybrať nemohli. Vesna je totiž v slovanskej mytológii bohyňou jari, života a mladosti, zaháňa Morenu (zimu) a prináša teplo a radosť. Rodinke blahoželáme a želáme život plný radosti a spokojnosti.
