FOTO Oteckovia v akcii! Herci z Dunaja Jablonský a Šebesta: Takto si užívajú so svojimi princeznami

BRATISLAVA - Herci Filip Šebesta a Jakub Jablonský si naplno užívajú rolu otcov. Tento víkend sa spoločne so svojimi rodinami rozhodli stráviť čas na čerstvom vzduchu a podelili sa o rozkošnú fotku so svojimi princeznami.
Kolegovia z markizáckeho seriálu Dunaj, k vašim službám sa stali prednedávnom šťastnými otcami a obaja si svoje nové otcovské povinnosti užívajú naplno. Kým Filip a jeho manželka Hanka privítali dcérku Amáliu už vo februári, Jakub sa stal otcom začiatkom augusta, keď jeho partnerka, herečka Petra Dubayová, porodila dcérku Vesnu.
Filip a Hanka však majú za sebou aj smutnú skúsenosť, keď prišli o svoje prvé dieťa v pokročilom štádiu tehotenstva, a preto sa teraz tešia o to viac z krásneho zdravého bábätka.
Páni sa rozhodli stráviť slnečnú sobotu bok po boku na čerstvom vzduchu aj so svojimi princeznami. „Nová séria oteckov in progress with Jakub Jablonský,“ napísal Filip k fotke, na ktorej sú obaja herci so svojimi dcérkami. Filip nesie svoju Amálku na rukách, zatiaľ čo malá Vesna Jablonská si užíva slnko v kočíku.
Vyzerá to, že obaja oteckovia sa naplno odovzdali svojim novým úlohám a nezabudli ani na zdieľanie týchto šťastných momentov so svojimi fanúšikmi!
