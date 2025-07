Petra Dubayová sa dieťatka nevie dočkať: Bude Jablonský pri pôrode? Takéto majú plány

Premiéra filmu Duchoň, Petra Dubayová (Zdroj: Ján Zemiar)

Petra neskrývala nadšenie z filmu a priznala, že jej očakávania boli veľké. „Myslím, že to bude krásne, na základe traileru aj toho, čo viem, čoho sú tvorcovia schopní, takže sa naozaj veľmi teším,“ prezradila. Dubayová sama spieva a vie, aká veľká výzva to musela byť pre herca. „Myslím, že aj Vladko, aj všetci v produkcii urobili všetko to najlepšie, aby ten zážitok bol výborný.“ V čase, keď Vladislav Plevčík dostal ponuku stvárniť legendárneho speváka, ešte s Petrou tvorili pár. „Ja som bola veľmi šťastná a dodnes som, že Vladko dostal túto príležitosť,“ priznala s úsmevom.

Ona sama sa však pripravuje na najdôležitejšiu úlohu vo svojom živote, z herečky sa totiž čoskoro stane mama. A keďže ide o jej prvé bábätko, nevie celkom presne, čo ju čaká. „Strachom by som to nenazývala, možno neistota, očakávania, ale skôr je to v prvom rade radosť.“ Herečka doslova žiari a kilogramy navyše rozhodne nerieši, práve naopak, tehotenstvo berie s ľahkosťou. A aj keď ju čaká pauza v hereckej kariére, na nadchádzajúce obdobie sa nesmierne teší.



