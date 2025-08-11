Radostná NOVINA v živote Jiřiny Bohdalovej: Po 94 rokoch sa stane PRABABIČKOU!

PRAHA - Jiřina Bohdalová prežíva krásne obdobie svojho života. Po dlhých rokoch sa jej splní veľké prianie – jej mladší vnuk Vojta sa stane otcom, a česká herečka sa tak po prvýkrát bude hrdiť titulom prababička.
Rodina sa zhromaždila v jednom z pražských parkov, kde sa odohral jeden z najemotívnejších momentov. Vojta s manželkou Helenou (28) a ďalšími členmi rodiny rozbalili pre Jiřinu prekvapenie – modré balóniky a lístky s nápisom „Boy!“ prezradili, že jej pravnuk je na ceste. „Malo by to byť k Vianociam, takže to bude ten najkrajší darček! Pre mňa je to najmä ďalší bod v mojom živote, ktorý chcem dosiahnuť, a dožiť sa ho. Je dôležité mať v živote takéto ciele, a preto to budem robiť až do konca. Cítim sa veľmi šťastná,“ povedala pre český Blesk herečka.
Táto radostná správa prišla v čase, keď si Jiřina užíva zaslúžený pokoj, no zároveň sa teší na nového člena rodiny. Od staršieho vnuka Marka Cicottiho, ktorý je scenárista a režisér, totiž zatiaľ žiadne pravnúčatá nemá. Mladší Vojta, ktorý pracuje ako IT špecialista, si pred dvoma rokmi vzal záhradnú architektku Helenu. Po ôsmich rokoch vzťahu sa rozhodli pre spoločný život. Bohdalová, známa svojimi radami, sa nikdy nehanbila zdieľať svoje názory na partnerky svojich vnukov. A čo si priala od Vojtovej partnerky? Žiadne tetovanie! Helena túto požiadavku splnila a stala sa milovanou súčasťou rodiny.
Jiřina Bohdalová sa teda môže tešiť na ďalší veľký krok vo svojom živote – na nový prírastok do rodiny, ktorý jej prinesie ešte viac lásky, šťastia a radosti. Prababičkovský titul pre ňu bude krásnym zakončením jej doterajšieho životného príbehu, ktorý je plný nezabudnuteľných okamihov.
