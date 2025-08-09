Sobota9. august 2025, meniny má Ľubomíra, zajtra Vavrinec

Mojsejová po 12 rokoch na dovolenke: Budíček ako z HORORU… Do izby jej VTRHLI traja chlapi!

Nora Kabrheľová
Nora Kabrheľová (Zdroj: TV JOJ)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

TALIANSKO - Nora Kabrheľová (66) si po dlhých rokoch dopriala zaslúženú dovolenku v slnečnom Toskánsku. Oddych však prerušil šokujúci incident – uprostred noci jej do hotelovej izby vtrhli traja neznámi muži.

Nora Kabrheľová (kedysi Mojsejová) si po dlhých rokoch dopriala vytúžený oddych a konečne sa vybrala na dovolenku. Po neuveriteľných 12 rokoch sa rozhodla vypnúť od každodenných starostí a spolu s kamarátkou zamierili do malebného Toskánska, známeho svojou romantickou atmosférou, nádhernou prírodou a vinicami. Spoločnosť jej robila aj jej verná sučka Šarika, ktorú zobrala so sebou aj na túto zahraničnú cestu.

Galéria: Nora Mojsejová

„12 rokov som nebola na dovolenke. Ale keď už, tak rovno so Šarikou do Toskánska,” zverila sa svojim sledovateľom na sociálnej sieti. Pre Noru to mal byť konečne oddych, ktorý si už dlho zaslúžila – avšak nie všetko išlo podľa plánu. Počas jedného z večerov v hoteli ju totiž postihla nepríjemná udalosť, ktorá jej pobyt poriadne narušila. V čase, keď odpočívala, ju zo spánku prebralo niečo, čo by vystrašilo každého.

„Včera o pol 12 v noci mi niekto vošiel do izby, tvrdo som spala, len som počula, že pípajú dvere. Šarika brechot, otvorili sa dvere a tam traja muži. Normálne, ja som skoro infarkt dostala. Preboha živého, čo oni tu chcú. No ale ako Šariku zbadali alebo mňa, sa zľakli, tak išli preč,” opísala dramatickú situáciu na Instagrame. Priznala, že sa veľmi zľakla a v prvých momentoch vôbec netušila, čo sa deje, kto sú títo ľudia a prečo sa ocitli v jej izbe. Našťastie sa ukázalo, že išlo o nedorozumenie, ktoré hotel neskôr vysvetlil.

„Hovoril ten na recepcii, že mu hovoril manažér, že včera prišli dvaja páni sa ubytovať a on si bol istý, že táto izba je voľná, takže im ju išiel ukázať,” dodala Kabrheľová. Nepríjemný moment jej však pokazil dojem z inak príjemného výletu. Hotel si bol vedomý svojej chyby a rozhodol sa situáciu napraviť. Ako prejav ospravedlnenia jej poslal kyticu čerstvých kvetov, ovocný tanier a ospravedlňujúci list. Nora túto pozornosť ocenila.

Mojsejová po 12 rokoch
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Instagram NK)

Viac o téme: Nora Kabrheľová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

POHREB Jiřího Krampola (†87):
POHREB Jiřího Krampola (†87): Syn Martin, režisérka s hercom na PRSIACH a... Problém so SECURITY!
Domáci prominenti
Bývalá SuperStaristka priznala bolestivú
Bývalá SuperStaristka priznala bolestivú diagnózu: Roky bojuje s VÁŽNYM OCHORENÍM!
Domáci prominenti
Viktor Vincze
Vincze po KONCI v Markíze: Už je jasné, kam ho kroky zaviedli... TOTO je jeho nový džob!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

V. Forster: Limit na MS znamená veľmi veľa
V. Forster: Limit na MS znamená veľmi veľa
Atletika
G. Gajanová: Motivovalo ma, aké výkony dnes dievčatá predviedli
G. Gajanová: Motivovalo ma, aké výkony dnes dievčatá predviedli
Atletika
Na Liptove sprístupnili verejnosti Malužinskú jaskyňu
Na Liptove sprístupnili verejnosti Malužinskú jaskyňu
Správy

Domáce správy

FOTO Ilustračné foto.
Polícia vyhlásila pátranie po 17-ročnom Petrovi: Už dva dni o sebe nedal vedieť!
Domáce
Kamil Šaško a Robert
Fico kvôli tendru na záchranky vypenil: Šaškovi posiela ODKAZ! Komunikáciu rezortu označil za AMATERIZMUS
Domáce
FOTO Peter Stachura, Igor Matovič
Opozícia reaguje na Šaškovu tlačovku k tendru: Nechutné, alibistické DIVADLO! Chce získať čas na zakrytie machinácií
Domáce
SMUTNÁ SPRÁVA Zomrel dlhoročný a uznávaný POLICAJT! Bol symbolom bezpečia a dôvery, každému pomáhal
SMUTNÁ SPRÁVA Zomrel dlhoročný a uznávaný POLICAJT! Bol symbolom bezpečia a dôvery, každému pomáhal
Košice

Zahraničné

Prezident Ruskej federácie Vladimir
MIMORIADNY ONLINE Trump a Putin sa stretnú na Aljaške: Kremeľ potvrdil dátum
Zahraničné
Kirill Budanov, ukrajinský špión
Rafinovaný trik Ukrajincov: Na Rusov používajú ako návnadu prostitútky! Vypláca sa to
Zahraničné
Technológia, ktorá posúva hranice
Technológia, ktorá posúva hranice cestovania! KONIEC meškajúcim odletom vďaka PLNEJ kontrole nad počasím
Zahraničné
Milionár často pózoval so
Krutá pomsta prírody: Milionár (†52) zabíjal divé zvieratá pre radosť! Prebodol ho nazúrený byvol
Zahraničné

Prominenti

Mojsejová po 12 rokoch
Mojsejová po 12 rokoch na dovolenke: Budíček ako z HORORU… Do izby jej VTRHLI traja chlapi!
Domáci prominenti
Televízny RETRO kvíz
Pamätáš si ešte na Zlatú bránu, Crn Crn či Koleso šťastia? Otestuj sa v televíznom RETRO kvíze!
Domáci prominenti
František Němec
Otec malého Vaška zo známych komédií: Toto je jeho skutočná manželka... Druhá pani Colombová!
Osobnosti
Bývalá SuperStaristka priznala bolestivú
Bývalá SuperStaristka priznala bolestivú diagnózu: Roky bojuje s VÁŽNYM OCHORENÍM!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Na záhrade sa pohyboval
Dramatický nočný útok medveďa zachytený na kamere: VIDEO Zúfalá žena ho plašila krikom!
Zaujímavosti
Sexuálna revolúcia v púšti:
Sexuálna revolúcia v púšti: Ženy hľadajú cestu k sebe na kontroverznom ozdravnom pobyte, platia zaň tisíce!
Zaujímavosti
Dentálna hygiena: Má zmysel
Dentálna hygiena: Má zmysel alebo je to iba „ťahanie peňazí‟?
vysetrenie.sk
FOTO Obrovská socha morskej panny
Šok v Kodani: Obrovská morská panna je vraj vulgárna a pornografická, úrady nariadili jej odstránenie!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalosť aj bez návštevy kaderníka: Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Domáce

Ekonomika

Čo všetko (ne)viete o svojej platobnej karte? Otestujte sa! (kvíz)
Čo všetko (ne)viete o svojej platobnej karte? Otestujte sa! (kvíz)
Prekvapivý výsledok tendra: Novú diaľnicu s tunelom na Kysuciach chcú postaviť výrazne lacnejšie, ako sa čakalo!
Prekvapivý výsledok tendra: Novú diaľnicu s tunelom na Kysuciach chcú postaviť výrazne lacnejšie, ako sa čakalo!
Zemetrasenie na trhu s ubytovaním: Booking.com čelí gigantickej žalobe, pripojiť sa môžu aj Slováci!
Zemetrasenie na trhu s ubytovaním: Booking.com čelí gigantickej žalobe, pripojiť sa môžu aj Slováci!
Biedna vizitka slovenského zdravotníctva: V zdraví sa nedožívame ani 60-tky, patríme k najhorším v EÚ!
Biedna vizitka slovenského zdravotníctva: V zdraví sa nedožívame ani 60-tky, patríme k najhorším v EÚ!

Šport

Diváci skandovali 10! 10! Pardubice si schuti zastrieľali a zahanbili Slovan Bratislava
Diváci skandovali 10! 10! Pardubice si schuti zastrieľali a zahanbili Slovan Bratislava
Tipsport liga
Prestup ako hrom je na svete: Greif podpísal zmluvu so sedemnásobným šampiónom
Prestup ako hrom je na svete: Greif podpísal zmluvu so sedemnásobným šampiónom
Ligue 1
Opäť prehrali, opäť tesne: Slovenskí hokejoví reprezentanti sa nemajú za čo hanbiť
Opäť prehrali, opäť tesne: Slovenskí hokejoví reprezentanti sa nemajú za čo hanbiť
Reprezentácia
Nehorázna kanonáda českej reprezentácie: Súperovi naložili takmer 40 gólov
Nehorázna kanonáda českej reprezentácie: Súperovi naložili takmer 40 gólov
Florbal

Auto-moto

V sobotu začína oprava mostných záverov na D1. Obmedzenia 2 mesiace
V sobotu začína oprava mostných záverov na D1. Obmedzenia 2 mesiace
Ekonomika
Výsledok, ktorý ste nečakali: ako skončila baterka elektromobilu tesne po záruke?
Výsledok, ktorý ste nečakali: ako skončila baterka elektromobilu tesne po záruke?
Zaujímavosti
Obchvaty Pezinka a Modry by sa mali stať strategickými investíciami
Obchvaty Pezinka a Modry by sa mali stať strategickými investíciami
Doprava
TEST: KGM Actyon - štýlom a výnimočnosťou proti múru
TEST: KGM Actyon - štýlom a výnimočnosťou proti múru
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Tieto znamenia zverokruhu čakajú do konca roka 2025 najlepšie kariérne príležitosti: Patríte medzi šťastných 5?
Tieto znamenia zverokruhu čakajú do konca roka 2025 najlepšie kariérne príležitosti: Patríte medzi šťastných 5?
O práci s humorom
Práca podľa osobnej typológie? Nájdite si prácu, ktorá vás skutočne baví
Práca podľa osobnej typológie? Nájdite si prácu, ktorá vás skutočne baví
Motivácia a inšpirácia
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Naštartujte gulášovú sezónu s našou zbierkou najlepších receptov na gulášové omáčky a polievky.
Naštartujte gulášovú sezónu s našou zbierkou najlepších receptov na gulášové omáčky a polievky.
Zemiakové knedle so slaninou a kyslou kapustou
Zemiakové knedle so slaninou a kyslou kapustou
Ako pripraviť krém z pudingu a šľahačky: Perfektný do zákuskov
Ako pripraviť krém z pudingu a šľahačky: Perfektný do zákuskov
Rady a tipy
Sirup z arónie: Skrytý domáci poklad plný chuti a vitamínov
Sirup z arónie: Skrytý domáci poklad plný chuti a vitamínov
Výber receptov

Technológie

Xiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokov
Xiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokov
Návody
Čína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormi
Čína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormi
Armádne technológie
Prvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah ruky
Prvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah ruky
Technológie
Bezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na svete
Bezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na svete
Bezpečnosť

Bývanie

Stačí táto zmena a byt sa predá rýchlejšie a za vyššiu cenu. Jeden krok vie pomôcť prakticky ihneď
Stačí táto zmena a byt sa predá rýchlejšie a za vyššiu cenu. Jeden krok vie pomôcť prakticky ihneď
Odtiaľ aj škoda odísť domov! V horách našli svoje útočisko, tradičná stavba im dáva perfektné miesto na oddych
Odtiaľ aj škoda odísť domov! V horách našli svoje útočisko, tradičná stavba im dáva perfektné miesto na oddych
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie

Pre kutilov

Najdôležitejšie činnosti doma a v záhrade, na ktoré nikdy zabúdajte pred odchodom na dovolenku
Najdôležitejšie činnosti doma a v záhrade, na ktoré nikdy zabúdajte pred odchodom na dovolenku
Aktuality
Vlastnoručne vyrobený stôl a stoličky zo starého orecha: Takto sa rodí nábytok s príbehom
Vlastnoručne vyrobený stôl a stoličky zo starého orecha: Takto sa rodí nábytok s príbehom
Nábytok
Vyskúšajte dažďový záhon – estetické riešenie, ktoré zvládne sucho aj prívalový dážď
Vyskúšajte dažďový záhon – estetické riešenie, ktoré zvládne sucho aj prívalový dážď
Záhrada
Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Náradie a stroje

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Anti-aging rutina pre udržanie mladistvého vzhľadu: Ak ju vynechávate, nepomôžu vám žiadne krémy ani zázraky
Krása
Anti-aging rutina pre udržanie mladistvého vzhľadu: Ak ju vynechávate, nepomôžu vám žiadne krémy ani zázraky
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Prezident Ruskej federácie Vladimir
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Trump a Putin sa stretnú na Aljaške: Kremeľ potvrdil dátum
Kirill Budanov, ukrajinský špión
Zahraničné
Rafinovaný trik Ukrajincov: Na Rusov používajú ako návnadu prostitútky! Vypláca sa to
Technológia, ktorá posúva hranice
Zahraničné
Technológia, ktorá posúva hranice cestovania! KONIEC meškajúcim odletom vďaka PLNEJ kontrole nad počasím
Milionár často pózoval so
Zahraničné
Krutá pomsta prírody: Milionár (†52) zabíjal divé zvieratá pre radosť! Prebodol ho nazúrený byvol

Ďalšie zo Zoznamu