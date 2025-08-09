Mojsejová po 12 rokoch na dovolenke: Budíček ako z HORORU… Do izby jej VTRHLI traja chlapi!

TALIANSKO - Nora Kabrheľová (66) si po dlhých rokoch dopriala zaslúženú dovolenku v slnečnom Toskánsku. Oddych však prerušil šokujúci incident – uprostred noci jej do hotelovej izby vtrhli traja neznámi muži.
Nora Kabrheľová (kedysi Mojsejová) si po dlhých rokoch dopriala vytúžený oddych a konečne sa vybrala na dovolenku. Po neuveriteľných 12 rokoch sa rozhodla vypnúť od každodenných starostí a spolu s kamarátkou zamierili do malebného Toskánska, známeho svojou romantickou atmosférou, nádhernou prírodou a vinicami. Spoločnosť jej robila aj jej verná sučka Šarika, ktorú zobrala so sebou aj na túto zahraničnú cestu.
„12 rokov som nebola na dovolenke. Ale keď už, tak rovno so Šarikou do Toskánska,” zverila sa svojim sledovateľom na sociálnej sieti. Pre Noru to mal byť konečne oddych, ktorý si už dlho zaslúžila – avšak nie všetko išlo podľa plánu. Počas jedného z večerov v hoteli ju totiž postihla nepríjemná udalosť, ktorá jej pobyt poriadne narušila. V čase, keď odpočívala, ju zo spánku prebralo niečo, čo by vystrašilo každého.
„Včera o pol 12 v noci mi niekto vošiel do izby, tvrdo som spala, len som počula, že pípajú dvere. Šarika brechot, otvorili sa dvere a tam traja muži. Normálne, ja som skoro infarkt dostala. Preboha živého, čo oni tu chcú. No ale ako Šariku zbadali alebo mňa, sa zľakli, tak išli preč,” opísala dramatickú situáciu na Instagrame. Priznala, že sa veľmi zľakla a v prvých momentoch vôbec netušila, čo sa deje, kto sú títo ľudia a prečo sa ocitli v jej izbe. Našťastie sa ukázalo, že išlo o nedorozumenie, ktoré hotel neskôr vysvetlil.
„Hovoril ten na recepcii, že mu hovoril manažér, že včera prišli dvaja páni sa ubytovať a on si bol istý, že táto izba je voľná, takže im ju išiel ukázať,” dodala Kabrheľová. Nepríjemný moment jej však pokazil dojem z inak príjemného výletu. Hotel si bol vedomý svojej chyby a rozhodol sa situáciu napraviť. Ako prejav ospravedlnenia jej poslal kyticu čerstvých kvetov, ovocný tanier a ospravedlňujúci list. Nora túto pozornosť ocenila.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%