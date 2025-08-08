Piatok8. august 2025, meniny má Oskar, zajtra Ľubomíra

Moderátorka doplatila na šport zdravím: Na 80% poškodené oko... Takto sa jej žije s HENDIKEPOM!

Predstavenie novej piesne Igora Kmeťa a Tiny -Petra Batthyany
Predstavenie novej piesne Igora Kmeťa a Tiny -Petra Batthyany (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Petra Batthyányová (31) už dávno nie je len dcérou slávneho otca... Verejnosť ju môže poznať ako módnu návrhárku, či najnovšie ako moderátorku zahraničného spravodajstva televízie TA3. V minulosti sa aktívne venovala aj športu. MMA ju však stálo zdravie. Má na 80% poškodené oko. Takto sa jej žije s hendikepom!

Petra Batthyányová sa pred šiestimi rokmi zapojila do Projektu Y, ktorý vyhlásila organizácia Oktagon MMA. Zo 400 prihlásených žien vtedy organizátori vybrali 2 Češky a 2 Slovenky, ktoré si mali zmerať svoje sily v klietke. Dcéra známeho slovenského herca a komika Petra Batthyányho však tesne pred semifinále musela zo súťaže odstúpiť. Dôvodom boli vážne zdravotné problémy. 

„Obavy zmienené v najnovšej epizóde Oktagon #ProjektY sa potvrdili: slovenská účastníčka Petra Batthyány je zo zdravotných komplikácií okolo bedrovej chrbtice, platničky a stehenného svalu nútená odstúpiť zo zápasu,“ informovali vtedy organizátori podujatia na sociálnej sieti Instagram. Uplynulo 6 rokov a nás zaujímalo, či by sa Petra k MMA vrátila. Na to však má jednoznačnú odpoveď. 

Príprava na zápasenie ju stála zdravie. „Skrz to, že ma to stálo poškodenú platničku, preťatý stehenný sval a vlastne na 80% mi to poškodilo moje ľavé oko, v ktorom mám umelú šošovku a nevidím naňho, tak bohužiaľ sa k tomu nemôžem vrátiť, ale ten šport nadovšetko milujem, bol mojou súčasťou dlhý čas a dávala som do toho všetko, takže je neodmysliteľnou súčasťou mňa aj toho môjho temperamentu, ale bohužiaľ sa tomu už nemôžem venovať aktívne,“ vyjadrila sa pre Topky.sk Petra. 

Predstavenie novej piesne Igora Kmeťa a Tiny - Petra Batthyany
Predstavenie novej piesne Igora Kmeťa a Tiny - Petra Batthyany  (Zdroj: Ján Zemiar)

Problémy s okom sa jej ozvali počas tehotenstva, kedy na 90% stratila zrak. Musela preto podstúpiť až dve operácie. „Mne v októbri 2019 operovali oko, vitrektómia oka, pretože sa mi úplne odlúpla sietnica a centrum videnia s tým, že vtedy v tehotenstve sa mi aplikoval silikónový olej do oka. Ten mal držať to oko pokope, aby sa sietnica fixovala. Viacero iných úkonov sa tam robilo, bolo to komplikované,“ opísala známa Slovenka. „A v júli 2020 mi robili operáciu takú, kde mi mali odstrániť ten silikónový olej, ktorý slúžil na udržanie, mal sa tam dať plyn, malo sa to okolo trošku vyčistiť a skontrolovať v akom je stave,“ pokračovala Petra. 

Situácia sa však vtedy skomplikovala. „Akurát moje oko tú operáciu z nejakého dôvodu neprijalo, skomplikovalo sa to. Takže som namiesto pôvodných troch dní bola v nemocnici týždeň,“ dodala. Oko má dnes nenávratne poškodené. Ako sa jej žije s hendikepom a prečo si myslí, že je to pre ňu výhoda, sa dozviete z videa nižšie! 

Moderátorka doplatila na šport zdravím: Na 80% poškodené oko... Takto sa jej žije s HENDIKEPOM! (Zdroj: Tomáš Hambálek)

Ďalšie zo Zoznamu