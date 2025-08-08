Bývalá SuperStaristka priznala bolestivú diagnózu: Roky bojuje s VÁŽNYM OCHORENÍM!

PRAHA - Bývalá SuperStaristka (32) vyrukovala s priznaním, ktoré nikto nečakal. Bojuje s vážnym ochorením, ktoré jej strpčuje život už 6 rokov.
Gabriela Gunčíková sa zviditeľnila v druhej sérii Česko Slovenskej SuperStar, ktorá sa vysielala v roku 2011. Vo finále stála proti slovenskému spevákovi Lukášovi Adamcovi a síce svojimi vystúpeniami zakaždým vyrážala dych, vyhrať sa jej nepodarilo. Obsadila tak krásne druhé miesto. Hudobnej tvorbe sa venuje dodnes. Česká speváčka žije v Amerike a pravidelne sa prihovára svojím fanúšikom v angličtine.
Po šiestich rokoch vyrukovala s nečakaným priznaním. Gabriela bojuje s desivým ochorením „Predviesť @andrewlloydwebber-ovu skladbu Getsemane z @jesuschristsuperstar je pre mňa jednou z najväčších hlasových a emocionálnych výziev, aké môže umelec podstúpiť. Táto skladba si vyžaduje viac než len technickú presnosť – volá po zraniteľnosti, hĺbke a ochote stelesniť jej samotnú dušu," začala na úvod.
„Život so zákernou chronickou lymskou boreliózou už viac než šesť rokov mi dal intímne pochopenie utrpenia a vytrvalosti. Viackrát som spochybnila vlastnú existenciu, nespočítane ráz premýšľala, koľko bolesti dokáže jedna duša zniesť. Hoci to nemožno porovnať s Kristovým utrpením, trúfam si povedať, že aj ja som niesla svoj vlastný kríž. A predsa – bolesť, ak nás nezlomí, má silu nás premeniť. Formuje hlbší charakter, väčší súcit a neotrasiteľnú vďačnosť za život," dodala. Iba prednedávnou vyšlo najavo, že s lymskou boreliózou bojuje aj slávny spevák Justin Timberlake.
Čo je lymská borelióza?
Lymská borelióza je infekčné ochorenie spôsobené baktériami rodu Borrelia burgdorferi sensu lato. Prenáša sa najmä uhryznutím infikovaného kliešťa, pričom k prenosu zvyčajne dochádza až po dlhšom prisatí – spravidla viac ako 24 hodín.