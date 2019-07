Dcéra Petra Batthyányho s hlavou v smútku: Nepríjemné zdravotné problémy... TOHTO sa musela nadobro vzdať!

Pred pár mesiacmi krehká plavovláska všetkých prekvapila, keď sa rozhodla zapojiť do projektu Y, ktorý vyhlásila organizácia Oktagon MMA. Petra neváhala, do výzvy sa prihlásila a spolu s ďalšími amatérskymi dievčatami začala trénovať, aby si už toto leto zmerali sily. Tesne pred semifinále, ktoré sa koná už túto sobotu v Prahe, to ale musela vzdať.

Zdroj: Instagram P.B.

Dôvodom sú zranenia, ktoré Peťa počas tréningov utŕžila. „Obavy zmienené v najnovšej epizóde Oktagon #ProjektY sa potvrdili: slovenská účastníčka Petra Batthyány je zo zdravotných komplikácií okolo bedrovej chrbtice, platničky a stehenného svalu nútená odstúpiť zo zápasu,” potvrdila organizácia Oktagon správu prostredníctvom ich facebookovej stránky.

Zdroj: Instagram P.B.

Hlavu v smútku má aj Peťa, ktorá sa na pražský zápas v klietke nesmierne tešila. „Do poslednej chvíle som robila všetko preto, aby som mohla nastúpiť a splniť si sen. Celá organizácia sa mi snažila s mojím zdravotným stavom pomôcť a nájsť cestu. Bohužiaľ to ale nevyšlo. Bohužiaľ, z Projektu Y som musela zo zdravotných dôvodov odstúpiť, no neviem sa dočkať keď budem fit a vrátim sa trénovať,” zdôverila sa sklamaná kráska, ktorá sa momentálne sústredí hlavne na to, aby sa čím skôr zotavila.

Zdroj: Instagram P.B.

Nadobudnuté skúsenosti teda rozhodne nemieni hodiť za hlavu a k nebezpečne vyzerajúcemu športu, ktorému krehká plavovláska prepadla, sa vráti hneď, ako to bude možné. Prajeme skoré uzdravenie.