PRIZNANIE slovenskej moderátorky: Nie je jednoduché byť dcérou ZNÁMEHO OTCA... Týmto si preskákala!

Petra Batthyanyová
Petra Batthyanyová (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Moderátorku TA3 Petru Batthyányovú (31) Slovensko spoznalo ako dcéru herca Petra Batthyányho (59). Dlho však pracovala na tom, aby sa tejto nálepky striasla. Vydala sa cestou módnej návrhárky, aj MMA zápasníčky, aktuálne pracuje v televízii... Priznáva však, že to nebolo jednoduché!

Petra Batthyányová sa už niekoľko mesiacov teší z novej práce. Moderuje zahraničné spravodajstvo na obrazovkách televízie TA3. V minulosti navrhla vlastnú kolekciu oblečenia, dokonca sa istý čas venovala MMA zápaseniu. No než si pred verejnosťou vybudovala vlastné meno, dlho bola vnímaná ako "dcéra slávneho otca". 

Zaujímalo nás preto, aké je to žiť s takouto nálepkou. „Žiť s nálepkou "dcéra známeho otca" nie je úplne jednoduché, pretože do hocičoho sa človek pustí, tak vždy je tam tá nálepka toho, že jej otec určite pomohol, alebo je za tým to, že je niekoho dcéra. A nie vždy je to tak,“ priznala otvorene pre Topky.sk Petra s tým, že často je to oveľa väčšia zodpovednosť. 

Petra Batthyányová s otcom Petrom Batthyánym
Petra Batthyányová s otcom Petrom Batthyánym  (Zdroj: Ján Zemiar)

„Pretože musím dvojnásobne, ak nie trojnásobné dokázať, že som schopná a že to nie je len o nálepke, ale o schopnostiach a o nejakom talente, takže nie je to úplne jednoduché. A nie je to jednoduché ani skrz ľudí. Lebo stretávate rôznych ľudí a nikdy nevieš, kto je ten úprimný a kto je ten neúprimný a kto ťa má rád ako človeka a kto ťa má rád len kvôli tvojmu priezvisku,“ dodala.

Aktuálne sa však v úlohe moderátorky úplne našla. Ako si novú úlohu pred kamerami užíva a či by prijala ponuku  moderovať aj nejakú šou, sa dozviete z videa nižšie! 

PRIZNANIE slovenskej moderátorky: Nie je jednoduché byť dcérou ZNÁMEHO OTCA... Týmto si preskákala! (Zdroj: Topky.sk/Tomáš Hambálek)

