Bianka Rumanová a Filip Jovinečko Jovanovič (Zdroj: Instagram)

Slovensko má novú tému číslo jeden! Rozchod známej dvojice Bianky Rumanovej a Filipa Jovinečka Jovanoviča sa stal doslova virálnym. Dvojica sa totiž rozhodla oznámiť koniec svojej lásky poriadne dramaticky – sériou uplakaných videí na Instagrame, v ktorých opisovali svoju neutíchajúcu lásku, ktorá im však nestačí na to, aby ostali spolu. „Je to najťažšia vec v mojom živote. Nakoľko sa blíži svadba, deti a dospelý život, museli sme sa pozrieť na náš život aj racionálne. Ľúbime sa, ale to nestačí. Som workoholik a neviem sa venovať tejto úžasnej žene tak, ako by potrebovala. Skúšali sme to 1000x. A to nehovorím o tom, keby do toho prišli deti. Vieme obidvaja, že som teraz 100% focusovaný na robotu a raz ten deň, kedy si to priznáme, musel prísť. Milujeme sa, vždy sme sa milovali, vždy budeme," napísal dojatý Filip.

Znie to ako scéna z telenovely, a presne tak to aj prijala verejnosť. Sociálne siete zaplavili komentáre, v ktorých si ľudia z dvojice robia srandu. A aby toho nebolo málo, do celej veci sa zapojil aj bývalý tenista Martin Kližan, ktorý len nedávno prešiel rozchodom s exmoderátorkou Kristínou Kormúthovou. V uplakanom videu na Instagrame parodoval Biankinu a Filipovu rozchodovú drámu so slovami: "My s Kikou sme sa tiež museli rozísť, lebo ja som sa chcel venovať tenisu a ona sa musela venovať Instagramu. Tak preto sme to museli ukončiť aj my."



Urevaná PARÓDIA na ROZCHOD Bianky a Jovinečka! Kližan to už NEVYDRŽAL: Prečo sme sa s Kikou ROZIŠLI? (Zdroj: Instagram M.K.) Ak ste si mysleli, že toto je vrchol celého príbehu, tak ste sa mýlili. Na Facebooku totiž vznikla udalosť s názvom "Spomienkový koncert pre Bianku", ktorý sa má konať 1. apríla 2025 na bratislavskom Slavíne. Na tomto vymyslenom podujatí organizátori sľubujú koncerty kapiel ako Para, Billy Barman a HEX. Internetoví vtipkári si tak uťahujú z celého mediálneho cirkusu, ktorý sa okolo rozchodu Bianky a Jovinečka strhol. Zostáva už len posledná otázka – je to ešte smutný príbeh, alebo už len čistá komédia?





Na Facebooku vznikla udalosť s názvom Spomienkový koncert pre Bianku. (Zdroj: Facebook)