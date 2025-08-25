Jana Majeská Dunaj radšej ani nepozerá: V najbližšej sérii sa zhmotnia všetky jej nočné mory!

PIEŠŤANY - Prvýkrát stála na predvádzacom móle! Jana Majeská si to nakráčala rovno na jubilejnú prehliadku Fera Mikloška a užila si to parádne.
Spolu 50 modeliek a modelov predviedlo Mikloškove nové módne kúsky pod svetlami reflektorov počas letnej noci na jubilejnej prehliadke 50 odtieňov Fera Mikloška v záhrade luxusného hotela Thermia Palace. Herečka Jana Majeská sa stala múzou módneho návrhára, ktorý ju pasoval za hlavnú hviezdu svojej módnej šou. „Ono sa mi to tak nejak stalo celé,“ zasmiala sa Jana. „Mala som veľký rešpekt a nie je to ľahká práca,“ reagovala na otázku, či nemala väčšiu trému na móle ako pred kamerami a s malou dušičkou dodala. „Dúfam, že som im to nepokazila.“ O Jankinej profesionalite vôbec nepochyboval jej muž, herec Marek Majeský, s ktorým prežívajú neutíchajúcu lásku. Jej slová na jeho adresu prezrádzajú veľa…
Jana Majeská, známa ako Helga z Dunaja, má však aj počas leta plné ruky práce. Nakrúcanie seriálu je v plnom prúde, avšak na slová akým smerom sa bude uberať dej a linka jej postavy, bola tak trochu skúpa. Na konto ďalších sérií a snaživého pera scenáristov povedala iba toľko: „Už ma ničím nemôžu prekvapiť, tá Helga zažila všetko… ale nedajú mi vydýchnuť ani na chvíľu. Tam je zhmotnenie všetkých mojich nočných môr…“ Herečka prezradila aj to, čo sa deje na pľaci, keď nesvietia kamery a kto je najväčší 'vtipálek'. „My si vždy nájdeme nejakú štrbinku, kde sa môžeme jašiť.“ V každom prípade Dunaj 'tečie', Majeská však na televíznej obrazovke doteraz nevidela ani jednu časť celú. „Neviem sa pozerať na seba,“ priznala. A pozerajú sa na herecké výkony rodičov ich dcéry?
