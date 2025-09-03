Michal z Dunaja prezradil, ako sa vyvinie vzťah s Alenkou: Záhadné slová naznačujú jasný dej!

BRUSNO - Peter Pecha patrí k výrazným postavám česko-slovenského muzikálového sveta. Muzikál je jeho vášeň a preto si nenechal ujsť ani Muzikálový festival Jozefa Bednárika!
Hudba bola jeho súčasťou odjakživa. Už ako dieťa navštevoval základnú umeleckú školu a vedel, že spev ho bude sprevádzať celý život. Keď sa rozhodoval, kam ďalej, osud ho zavial k muzikálu. „Ja som vždy miloval hudbu, robil som hudbu a keď som išiel na vysokú školu, tak som riešil, že kde sa dá študovať popový spev - a muzikál bol tomu najbližšie,“ vysvetľuje herec, ktorý napokon zakotvil na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. A tam sa začal kolotoč. Balet, jazz, moderna – každé ráno o ôsmej nástup a tvrdý tréning. „Ja som vlastne štyri roky nerobil nič iné, len sa učil tancovať, hrať a spievať,“ spomína.
A úspech na seba nenechal dlho čakať! Pecha má na konte viacero prestížnych cien Thálie a patrí k najobsadzovanejším muzikálovým hercom svojej generácie. Napriek tomu sa z javiska rád presúva aj na obrazovku. Aktuálne sa vracia do obľúbeného seriálu Dunaj, k vašim službám, kde opäť stvárni postavu Milana. A vyzerá to tak, že fanúšikovia sa môžu tešiť na pokračovanie romantického príbehu s Alenkou. „Ten vzťah medzi Milanom a Alenkou bol taký silný, že vydržal... dúfam, že to, že sa spolu vrátia, už nebude horšie,“ naznačil s úsmevom. A hoci na nakrúcanie seriálu pendluje medzi Prahou a Bratislavou, rozhodne si nesťažuje. „Milujem tú partiu, milujem produkčný tím, kolegov hercov… mám ich veľmi rád a rád mením pracovné prostredie. Keď už je človek unavený v tej Prahe, môžem odísť do Bratislavy – je to také pestré,“ neskrýva nadšenie herec. Jedným dychom však dodáva, že po rokoch života v susedných Čechách je tu niečo, čo je preňho tvrdým orieškom...
