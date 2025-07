Údajná milenka exprezidenta pritvrdila: Havel sa BÁL manželky, takto jej KLAMAL

(Zdroj: Topky.sk)

Milenecký románik Obermannovej (63) a Havla (†75) mal podľa jej tvrdenia trvať rok. O tom, že bola jeho milenkou, prehovorila v podcaste, ktorý má so svojou dcérou Berenikou. „Stretli sme sa v roku 2010 a celý rok som mala veľmi blízky vzťah s bývalým pánom prezidentom Václavom Havlom, ktorého som mala normálne rada, a dá sa povedať, že som ho milovala. Na prvom stretnutí, keď mi ešte vykal, mi povedal: ,Dávam vám plné právo napísať o mne, čo chcete.' Vedel, že sa stretol so spisovateľkou. Priniesol si moju knihu, nechal si ju podpísať, a keď som mu ju podpísala, tak povedal – ,dávam vám právo napísať si o mne, čo chcete.' Jeho slová ma prekvapili, ale bolo to nielen stretnutie dvoch ľudí, ktorí sa do seba zamilovali, ale aj stretnutie dvoch spisovateľov,“ povedala o svojom prvom stretnutí s exprezidentom Havlom, píše Blesk.cz.

Ďalej tvrdí, že Havel si na ňu zohnal telefónne číslo a po týždni jej zavolal. Aj dcéra Berenika potvrdila, že chodieval k nim domov „Je to zvláštne, že som stretla Havla u nás v obývačke,“ povedala. Havel vraj nemal problém zastaviť sa u nej ani vtedy, keď prišla domov druhá dcéra Rozália z Paríža. „Pamätám si, ako sme sedeli pri stole a rozprávali sa, a vtom mu zavolala Dagmar Havlová. Počula som ju v tom telefóne a on jej povedal, že je v Pen klube a po chvíľke hovor ukončil. Teraz tam tak sedel a takou tou typickou Havlovskou roztomilosťou, on sa tak milo hanbil, sa pozrel na tú Rozálku a povedal: ,Normálne neklamem.‘ Bol pritom na zbozkávanie, veľakrát som si na to spomenula, pretože potom klamal,“ šokuje Obermannová tvrdením, že Havel sa manželky bál. „Prišiel ku mne celý vyklepaný, pretože on ku mne jazdil celý vyklepaný dosť často, pretože hovoril, že sa svojej ženy bojí. Viem, že som niekoľkokrát povedala, že je v poriadku báť sa svojej ženy, ale brala som to ako vtip,“ skonštatovala spisovateľka a dodala, že sa ňou Havel nikdy netajil. „Naopak sa chválil. Boli sme spolu napríklad v Divadle Na Zábradlí, kde bola polovica Prahy.“

Knihu o ich vzťahu s názvom Tajná kniha vydala v roku 2011. Údajne ju Havlovi predtým poslala a odkázal jej, že sa mu páči: „Ani slovo o tom, aby som to nevydávala, ani vydávala,“ tvrdí spisovateľka. Po jej vydaní ale Havel všetko poprel. „Túto knihu som nečítal a čítať nechcem, ale z toho, čo som o nej počul usudzujem, že je to kniha senzáciechtivá, plná poloprávd, klamstiev a schválností vrátane informácií o našich súkromných stretnutiach,“ uviedol Havel pre denník Blesk. „Celé roky sa stretávam s tisíckami ľudí a som pobúrený tým, že autorka niekoľko takých stretnutí zneužila k tak nepriateľskému kroku a zaplietla ich do svojho bláznivého sveta.“