Let's Dance párty - Michal Borec a Kristián Macháček (Zdroj: Ján Zemiar)

Aj keď si televízie dávajú počas leta pauzu vo vysielaní nosných seriálov a relácií, po prázdninách sa znovu všetko rozbehne a aj Markíza opäť prinesie silné seriálové hity. „V podstate točíme niečo, čo nebude na jeseň v programe, a je to ďalšia séria veľmi úspešného seriálu Pán profesor – na to sa veľmi teším. Diváci sa určite môžu tešiť na nový Sľub, nový Dunaj, budeme mať nové diely Na nože... Okrem toho príde úplne nový seriál – bude to skvelý, napínavý, dramatický rodinný príbeh, niečo ako bola Vina, Zrada, Klamstvo,“ naznačil šéf marketingu Michal Borec a dodal, že jeseň bude nabitá aj množstvom ďalších programov.

Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na návrat populárnych šou, no s miernym odkladom. Kedy uvidíme SuperStar či Let's Dance, sa dozviete vo videu. V každom prípade obrovským lákadlom zostáva seriál Dunaj, ktorý má stabilnú základňu divákov. Naša nedočkavosť logicky skončila otázkou, ako bude seriál pokračovať v ďalších častiach.prezradil Borec. A čo návrat obľúbeného Tomáša Maštalíra? Fanúšikov zatiaľ necháva v napätí, jeho reakcia však hovorí za všetko!

TAJNÉ info z Markízy: Chystá sa novinka a prečo odložili SuperStar! A aha, čo bude v Dunaji (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)