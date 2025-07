Fero Joke (Zdroj: psc)

BRATISLAVA - Fero Joke je známy svojím humorom, nadhľadom a otvorenosťou! Nevyhýba sa tak ani téme, ktorá trápi mnoho ľudí – priberanie. Otvorene priznal, že ručička na váhe mu v poslednom čase ukázala viac, než by si želal, no jeho úprimné slová pobavia aj prinútia sa zamyslieť.

Ak vraj niekto Ferovi položí nie celkom „košer“ otázku, odpovedá typicky po svojom: „Vyhýbavo, vyhýbam sa odpovedi, ja som taká mrška v tomto.“ Tentoraz však výhovorky neobstáli a Fero musel s pravdou von. Priznal, že s váhou má aktuálne čo robiť. „Pribral som strašne, ale nevadí. Hlavná vec, že je človek zdravý a šťastný. Ale už plánujem robiť niečo so sebou, myslím si, že treba,“ povedal na rovinu. Ako sám tvrdí, príčinou jeho kíl navyše je dobré jedlo, ktoré si doprial vždy, keď nemal práve najlepšiu náladu. „Prestal som si dávať pozor. Žijeme v dobe, keď si môžeme kúpiť, čo chceme, navariť, čo chceme, ísť do reštaurácie, dať si, čo chceme, a ja keď sa necítim úplne dobre, tak si poviem, že idem na večeru a to nebíčko v papuľke mi dopraje tie serotoníny, dopamíny a všetko…“

Fero patrí k osobnostiam, ktoré otvorene hovoria aj o témach, ktoré sú pre mnohých tabu. Známy komik už v minulosti priznal depresívne stavy a hoci je dnes z najhoršieho vonku, zaspomínal si aj na časy, kedy mu nebolo úplne najľahšie na duši. „Ja som mal predtým úzkosti, depresie, preto som začal brať antidepresíva. Teraz mi je už dobre... ale je mi až tak dobre, že keď mi je náhodou trošku horšie, tak sa dopučím tým jedlom,“ priznal s humorom jemu vlastným. Na diétach veľmi nefičí, no má svoj trik. „Nemám rád diéty, ale čo mi zaberá, je...“ prezradil svoj zaručený recept v rozhovore a hneď priznal aj úskalia: „Prvé dva tri dni sú strašné, ale potom si človek zvykne.“ A aký má cieľ? Fero vyšiel bez hanby s pravdou von!

Už to nešlo skrývať, Fero Joke priznal: Pribral som! Ale schudne a postačí mu jeden trik! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)