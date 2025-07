Úprimné slová Martiny Schindlerovej: Prehovorila o DOMÁCOM násilí!

Martina Schindlerová (Zdroj: Ján Zemiar)

Martina Schindlerová sa v roku 2012 vydala za Kamila Haršányho. O svojom manželstve však nikdy príliš nehovorila. Bolo však známe, že Haršány sa dostal do hľadáčika polície, ktorá ho neskôr zadržala spolu s členmi organizovanej zločineckej skupiny takáčovcov. Po rokoch spoločného života a dvoch deťoch sa v roku 2018 rozviedli. Do tohto obdobia sa speváčka na verejnosti príliš neobjavovala, no po rozvode sa vrátila do šoubiznisu a obnovila aj svoju hudobnú kariéru. Len minulý rok v relácii Teleráno prehovorila o utrpení, ktorým si prechádzala.

„Keď si žena vezme za manžela niekoho chorobne žiarlivého, tak tá chorobná žiarlivosť neprejde tým momentom rozvodu, ale pokračuje aj po rozvode. Je smerovaná na tú exmanželku a keď sa nájde nejaký obetavý princ, ktorý sa teda rozhodne vydržať s ňou vo vzťahu, tak veľká časť tých útokov je smerovaná na neho a samozrejme najviac si to odnášajú deti, čo je katastrofa. Ja nie som typ, ktorý ustupuje, ale samozrejme deti nemôžu byť nárazová zóna…“ povedala vtedy.

„Ešte by som chcela poďakovať všetkým mužom a naozaj im vzdať úctu a obdiv tým, ktorí sa rozhodnú žiť s partnerkami, ktoré mali žiarlivého expartnera, lebo to si zdravý človek nevie predstaviť, čo musí podstúpiť – všelijaké udania, trestné oznámenia, osprejované, oškreté veci, akékoľvek verbálne, fyzické útoky. Na druhej strane je to pre tú ženu aj obrovské povzbudenie, keď zažije toho nového partnera, takého džentlemana, galantného, ktorý jej prejavuje lásku, je láskavý k jej deťom. Takže je to úžasne veľkorysé, veľkodušné od takýchto mužov," dodala.

Nedávno v podcaste Bekimovo horúce kreslo prehovorila o dôležitej téme. Moderátor sa jej opýtal, prečo ženy ostávajú dlhodobo vo vzťahoch, aj keď v nich zažívajú domáce násilie. „Tam je veľa aspektov, je to určite rôzne. Určite tam zohráva rolu ten sebaklam, že to ospravedlňuješ, ale keď si to akože rozoberieš úplne do hĺbky, zase tam hrá veľkú rolu ego a pýcha. Že si nedokážeš priznať, že ty by si si vybrala niekoho takého ku sebe,“ začala tému.

„Tak radšej sa sebaklameš, že však neni taký zlý, však to neni také. Však aj toto pekné sme prešli, aj tuto to bolo trochu pekné, tak to neni až také hrozné. Akože keď si človek, že si to ospravedlňuješ a nepomenuješ si to v tej pravde, ako to je, že no tak dobre, som sa pomýlila,“ pokračovala. „To je ako keď sa pán Boh pozerá na nás, že ty stojíš pri stene a búchaš si hlavu o stenu a už ju máš celú krvavú a búchaš si ju a on kuká, že prečo to robíš, že však otoč sa už, ale ty si ju tam búchaš, tak čo s tebou?“ dodala na záver. V súčasnosti má Martina už niekoľko rokov stabilný vzťah s právnikom Marcelom Borisom. Dali sa dokopy v roku 2022 a dodnes spolu žiaria šťastím.