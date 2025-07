Plevčík po rozchode s Dubayovou: Novou priateľkou sa už NETAJÍ... Prvé OFICIÁLNE FOTO!

Vladislav Plevčík vo filme Duchoň (Zdroj: Ján Zemiar)

KARLOVE VARY - Keď sa pred rokom prevalilo, že Vladislav Plevčík (32) a Petra Dubayová (26) viac netvoria pár, bol to pre mnohých obrovský šok. V tom čase si už herečka hrkútala s kolegom Jakubom Jablonským, ktorému už čoskoro privedie na svet dieťa. No a novú lásku má aj Vladko. A viac sa ňou už netají - zverejnil prvé oficiálne foto!

Hoci v súkromí sa Vladkovi v uplynulých mesiacoch príliš nedarilo a po dlhých rokoch spoločného života sa rozišiel s hereckou kolegyňou Petrou Dubayovou, po pracovnej stránke mu, ako sa hovorí, išla karta. Natáčal film o slovenskom hudobnom velikánovi Karolovi Duchoňovi, v ktorom stvárnil hlavnú postavu.

Film mal v týchto dňoch svoju svetovú premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlovych Varoch. A u divákov zožal obrovský úspech. No zdá sa, že Plevčíkovi sa po pracovných úspechoch začalo dariť aj v láske. Pri natáčaní filmu zjavne preskočila iskra medzi ním a jeho hereckou kolegyňou Annou Gajdzikovou.

Dvojicu už pred dvomi týždňami nafotili, ako si hrkútajú pred premiérou filmu Kronika večných snílkov. Dvojica sa držala za ruky a vymenila si aj sladké bozky na pery. Vladko sa vtedy síce vyjadril, že sú len dobrí kamaráti, no zdá sa, že medzičasom kolegovia svoj vzťah prehodnotili.

Na premiére Duchoňa totiž nielen, že spolu prišli, spolu pózovali, ale Vladko napokon zverejnil aj spoločné foto, na ktorom sa držia za ruky. No a k ďalšiemu spoločnému záberu, ktorý zdieľal vo svojom príbehu, doplnil aj srdiečko. Dvojica síce zatiaľ priamo nepotvrdila, že tvorí pár no všetky náznaky tomu napovedajú. A pozrite, ako im to spolu pristane!