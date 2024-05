Schindlerovej TRPKÉ priznanie: Exmanžel jej robí zo života PEKLO!

Martina Schindlerová (Zdroj: Ján Zemiar)

Martina Schindlerová bola dlhodobo mimo očí verejnosti. Pred pár rokmi sa vrátila do šoubiznisu s novou energiou. Po rozvode potom priznala aj nový vzťah s právnikom Marcelom Borisom. Médiami prednedávnom obletela správa o ich rozchode. Speváčka aktuálne o svojej situácii prehovorila v markizáckom Teleráne vôbec po prvýkrát. Na profile zverejnila Martina dve fotografie, jednu z roku 2018 a druhú z roku 2024. Hlavný rozdiel v nich je, že pred 6 rokmi mala o 10 kíl menej. Za všetkým bolo jej vtedajšie veľmi náročné obdobie.

„Mám tam taký vystrašený pohľad a súviselo to aj s tým, že som bola tesne po rozvode a teraz som už 6 rokov po rozvode, zahojená,“ povedala v úvode. Následne priznala niekoľko vecí o svojom vzťahu s Marcelom. „Prestali sme v nejakom momente komunikovať a zdieľať naše súkromie a dovtedy sme ho ochotne zdieľali a tiež v októbri minulého roka som sa odsťahovala s deťmi,“ pokračovala. Prečo tak urobila interpretovala už opatrnejšie pre prípad nejakých možných súdnych sporov.

Martina Schindlerová (Zdroj: Ján Zemiar)

Odbočila od svojho príbehu a konštatovala: „Keď si žena vezme za manžela niekoho chorobne žiarlivého, tak tá chorobná žiarlivosť neprejde tým momentom rozvodu, ale pokračuje aj po rozvode. Je smerovaná na tú exmanželku a keď sa nájde nejaký obetavý princ, ktorý sa teda rozhodne vydržať s ňou vo vzťahu, tak veľká časť tých útokov je smerovaná na neho a samozrejme najviac si to odnášajú deti, čo je katastrofa. Ja nie som typ, ktorý ustupuje, ale samozrejme deti nemôžu byť nárazová zóna..."

„Ešte by som chcela poďakovať všetkým mužom a naozaj im vzdať úctu a obdiv tým, ktorí sa rozhodnú žiť s partnerkami, ktoré mali žiarlivého expartnera, lebo to si zdravý človek nevie predstaviť, čo musí podstúpiť - všelijaké udania, trestné oznámenia, osprejované, oškreté veci, akékoľvek verbálne, fyzické útoky. Na druhej strane je to pre tú ženu aj obrovské povzbudenie, keď zažije toho nového partnera, takého džentlemana, galantného, ktorý jej prejavuje lásku, je láskavý k jej deťom. Takže je to úžasne veľkorysé, veľkodušné od takýchto mužov,“ vyjadrila sa s tým, že sa s Marcelom majú dobre a je im fajn.

Martina Schindlerová s partnerom Marcelom (Zdroj: Ján Zemiar)

Martina chce týmto povzbudiť všetky ženy, ktoré zažívajú v manželstve peklo, aby nabrali odvahu a rozviedli sa. Ako hovorí, život potom začína až po rozvode. „Keď neviete ako, bojíte sa, napíšte mi, vymyslíme plán a ja vám pomôžem,“ dodala na záver. Bývalý manžel Martiny Schindlerovej je Kamil Haršány.