Ohrdnutá Anička z Ruže: Nafotila SEXI zábery v spodnej bielizni... Rasťo môže ĽUTOVAŤ!

Anna Ličková (Zdroj: Instagram/_thyia_)

Rasťo Zvara bol ženíchom v tretej sérii reality šou Ruža pre nevestu. Vo finále sa rozhodoval medzi brunetkou Karolínou a blondínkou Aničkou. Aj keď mal s Aničkou lepší vzťah, nakoniec sa rozhodol pre tajomnú Karolínu. Vzťah im vydržal aj po šou, čo potvrdili v špeciálnej epizóde. „No, úplne zlé to medzi nami nie je,“ zahlásil Rasťo, no Karolína ho vzápätí doplnila a odhalila to, na čo všetci diváci čakali: „Konečne to už môžeme prezradiť a áno, sme stále spolu.“

(Zdroj: TV Markíza)

Od natáčania sa však na verejnosti museli schovávať, aby neprezradili, ako šou skončila. Do exkluzívnej časti boli pozvané aj ďalšie nevesty, ktoré v šou účinkovali, no ohrdnutá Anička sa na Markízu doslova vykašľala. Blondínka sa vtedy údajne potýkala so zdravotnými problémami, ktoré jej nedovoľovali zúčastniť sa natáčania. K ruži sa od veľkého finále absolútne nevyjadruje a usilovne pracuje na svojej modelingovej kariére.

(Zdroj: Instagram/_thyia_)

Ponuky sa jej len tak hrnú a chodí pravidelne na rôzne fotenia. Naposledy nafotila odvážne zábery v krásnom prostredí kaštieľa. Najprv mala na sebe nádherné biele retro šaty a neskôr si čupla na stôl už iba v sexi spodnej bielizni s podväzkami. Za objektívom fotoaparátu bola uznávaná Thyia Nikol Fechter, ktorá to mala celé pod palcom spolu s tímom ľudí, ktorí Aničku nastajlovali do tejto podoby. FOTO nájdete v galérii.