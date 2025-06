Mladú herečku (29) spájali s Krampolom (87): Teraz priznáva... Bolo to PEKLO, skončila na LIEKOCH!

Kateřina Bláhová a Jiří Krampol (Zdroj: Instagram KB)

PRAHA - Pred tromi rokmi pútal pozornosť vzťaj Jiřího Krampol (87) a herečky Kateřiny Bláhovej (29). Tú herec nazval svojou priateľkou, no napokon sa ukázalo, že v skutočnosti vzťah nemajú a ona je dlhé roky zadaná. Klebety jej však poriadne znepríjemnili život. Skončila dokonca na terapiách a liekoch!

Keď sa pred tromi rokmi začalo hovoriť o tom, že Jiří Krampoň má nápadne blízko k mladej herečke Kateřine Bláhovej, zdalo sa, že si ohnivá ryšavka záujem médií užíva. Dnes však všetko vidí inak a priznáva, že klebety jej výrazne skomplikovali život.

„Já Jiříka pravidelne navštevujem, celá moja rodina. On pozná môjho deda, sú rovnako starí. Otec mu vozí nákupy... Takže to je skôr taká rodina. To všetké haló čo sa okolo toho urobilo... Utrpela dosť moja psychika a utrpela pomerne dosť aj moja práca,“ priznala v rozhovore pre eXtra.cz.

Klebety okrem toho, že sa dvojica pravidelne v spoločnosti objavovala bok po boku, vyvolal aj fakt, že ju Krampol predstavoval ako svoju priateľku. Neskôr však upresnil, že ide o kamarátku, ktorá má dlhé roky priateľa. „Boli to dva roky plné pekla a pomaly sa z toho pekla hrabem hore,“ priznala Kateřina.

„Ja teraz nechcem znieť blbo, ale chodila som na terapiu. Úprimne, polovička neurolu, keď som niekam šla, pomohla veľmi. Nebudem hovoriť, že nie, pretože bez toho sa to úplne nedá ovládať. Takže pomohlo toto a samozrejme pracovať na sebe,“ netají herečka.

Jiří Krampol, Kateřina Bláhová a Felix Slováček (Zdroj: Profimedia)