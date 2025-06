Krampol v spoločnosti na VOZÍČKU: A Hanychová na jeho kolenách... Agáta, ale to nie je Santa Claus!

(Zdroj: Archiv TV Nova / Tomáš Martínek)

PRAHA - Český moderátor a herec Jiří Krampol (86) sa v posledných rokoch pasuje s nepríjemnými zdravotnými problémami. V uplynulých dňoch sa objavil v spoločnosti na invalidnom vozíčku. Nenechal si ujsť oslavu narodenín hudobníka Antonína Gondolána. A došlo na vtipný moment - Agáta (40), ae to nie je Santa Claus!

Hudobník Antonín Gondolán každoročne usporadúva veľké oslavy svojich narodenín. Inak tomu nebolo ani tento rok. V sobotu 13. júna oslavoval v pražskej reštaurácii svoje 83. narodeniny a nechýbali pri tom zvučné mená českého šoubiznisu. Jedným z nich bol aj Jiří Krampol, ktorý si oslavu nenechal ujsť napriek zdravotným problémom.

Do spoločnosti prišiel na invalidnom vozíku. A došlo na vtipný moment. Fotografi herca vyfotili v spoločnosti Agáty Hanychovej a Veroniky Žilkovej. No zatiaľ čo staršia zo žien sa ku Krampolovi decentne postavila, mladšia mu sadla rovno na kolená. Pôsobila tak ako malé dievčatko, ktoré sa fotí so Santa Clausom... Ehm, Agáta, ale Jiří ti na Vianoce nič neprinesie!

Zľava: Agáta Hanychová, Jiří Krampol, Veronika Žilková (Zdroj: Profimedia)