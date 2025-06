Koniec Nedvědovej kariéry v Arábii? Šokovaná Dara: Nič o tom neviem!

(Zdroj: Instagram D.R.)

PRAHA – Dara Rolins má obrovský dôvod na radosť! Jej snúbenec Pavel Nedvěd len pol roka po tom, čo sa presťahoval do Saudskej Arábie, hlási návrat do Čiech.

Keď sa snúbenec Dary Rolins rozhodol na istý čas usadiť v Saudskej Arábii, nebolo to ľahké rozhodnutie. S Darou sa totiž na prelome rokov v Taliansku zasnúbili. Zdá sa, že Dara konečne našla toho pravého, s ktorým plánuje vstúpiť do manželstva – a to po 50-tke. „Neexistuje na správny vzťah a na lásku žiaden recept, môžeme si ju iba priať a si ju proste užiť, lebo nikdy nevieme ako dlho bude trvať,“ dodala speváčka s tvrdením, že ich vzťah je necelými štyrmi rokmi dostatočne preverený. „Roky, čo sme spolu, sú takým preverením, že to spolu vieme, že nás to baví, že sa vieme smiať, že vieme riešiť starosti, že si voniame, že sa máme radi,“ povedala v januári s tým, že si celá rodina, vrátane dcéry Laury a jej otca Matěja dobre rozumie.

Ešte tvrdšou a náročnejšou skúškou ich vzťahu mal byť odchod Nedvěda do Saudskej Arábie. Dara sa spočiatku jeho pôsobeniu v Perzskom zálive tešila, niekoľkokrát ho aj bola navštíviť. Spokojnosť s profesionálnou kariérou je pre oboch dôležitá. Životu v tejto krajine je však koniec. Bývalý futbalista totiž hlási návrat do Čiech. Legenda českého futbalu sa podľa portálu extra.cz stane novým manažérom českých reprezentácií, má prevziať pozíciu manažéra reprezentačného A tímu a výberu do 21 rokov. V najbližších mesiacoch tak nastane veľké sťahovanie.

Zvláštne však je, že o jeho presune do Čiech sa Dara dozvedela od novinárov. “O tom ja skutočne nič neviem. Asi sa to upieklo dneska. Ešte sa mi s tým nezdôveril,” reagovala pre TN.cz pár desiatok minút po oficiálnom prehlásení. Taktiež priznala, že o možnosti návratu sa kedysi zhovárali, ale nečakala, že príde tak skoro. Keďže však posledný pol rok udržovali vzťah na diaľku, nečakanej novinke sa teší: “Vzťahu najviac pristane, keď sú ľudia spolu. Saudská Arábia je ďaleko. Nie je to Taliansko, kam sa dalo doletieť za 40 minút. Tento faktor určite Pavel zvažoval,” dodala Dara.

ZASNÚBENÁ Dara Rolins: Akú svadbu plánuje? Tieto šaty si určite neoblečie! (Zdroj: NaJa/TH)