Známy Slovák má NOVÝ vzťah: Krásnu modelku vymenil... Za OnlyFansku?!

Vrúcne privítanie (Zdroj: Instagram LJ)

BRATISLAVA - Známy Slovák opäť žiari šťastím. Po modelke, s ktorou mu to nevyšlo, sa zaľúbil do OnlyFansky!

Lu Jambor sa zviditeľnil účinkovaním v reality šou Love Island. Na ostrove lásky sa zahľadel do blondínky Adriány Brabencovej, s ktorou mu to, žiaľ, nevyšlo. Neskôr mu do oka padla hnedovláska Julie Hojdyszová, s ktorou to vyzeralo naozaj nádejne. Dlhé mesiace sa špekulovalo, že dvojica tvorí pár, až v novembri minulý rok Lu priznal, že ani s touto kráskou mu to nevydržalo.

„Napriek tomu, že sme sa snažili nájsť cestu k sebe, a boli chvíle, keď to vyzeralo, že sme sa našli, nakoniec to tak nie je. Neviem ani sám, či by sa to dalo nazvať vzťahom, minimálne pokusom áno, dnes to však končí,“ napísal vtedy. No a vyzerá to tak, že je Lu opäť šťastný. A zdá sa, že známy Slovák má slabosť na Češky. Na sociálnej sieti Instagram zdieľal video, ako letí do Ameriky. Na letisku sa stretol s blondínkou, ku ktorej mal veľmi blízko. Na záberoch bolo vidieť, ako sa vášnivo bozkávajú!

A denník expres.cz si všimol, že ide o Annu Hamannovú alias Kafuu. Je to jedna z popredných českých OnlyFans modeliek. „Randia spolu už dlho, teraz za Aničkou letel Lu až do Miami, kde ona točí kontent so svojím ex Adamom Kajumim (jej bývalý priateľ, pozn.red.),“ informoval zdroj spomínaného webu.