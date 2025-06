Adela naznačila, kde môže Viktor pracovať po konci v Markíze: To mu nemôžem odoprieť! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

BRATISLAVA - Patrí medzi najobľúbenejšie slovenské moderátorky, no dnes je pre ňu najdôležitejšou rolou materstvo. Adela Vinczeová prehovorila o synčekovi Maxikovi, jeho netradičných záujmoch a prezradila aj to, prečo má občas výčitky, keď si dopraje chvíľku pre seba.

Malý Maxík je na svoj vek vyspelý. Už v roku a pol sa zaujímal o písmenká, značky áut a aktuálne fičí na "múdrom hraní", ktoré s ním navštevuje Adela. Zdá sa však, že celkom slušný prehľad má Maxík aj v spoločenských témach. „On vie, že v Slovenskej televízii skončil Igor Slanina a myslí si, že je to preto, že zvolili nového pápeža a preto už daddy nerobí v Markíze,“ prezradila so smiechom Adela.

Prácu si moderátorka upravila tak, aby bola čo najviac s rodinou. „Pri Maxíkovi som si už dávnejšie nastavila menej práce. Robím eventy, ktoré považujem za dôležité, ako napríklad Učiteľská osobnosť Slovenska. Nejako to nehrotím, takže mám toho času myslím, že dosť a užívame si to... a je to aj únavné,“ priznala otvorene. Aj keď si občas vyhradí chvíľku pre seba, výčitkám sa nevyhne. „Som určite Maxíkov primárny človek v živote, čo je skvelé, to sme v tej vzťahovej väzbe chceli dosiahnuť. Niekedy však, keď chcem odísť, mám výčitky svedomia. No zároveň sa musí naučiť, že aj ja mám svoj priestor – učím sa ja, učí sa on,“ hovorí úprimne. V rozhovore moderátorka prezradila, kam si najčastejšie chodí dobíjať baterky, čo bude robiť Viktor po odchode z Markízy a odhalila čo-to aj zo svojho súkromia.