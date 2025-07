PRESTUP roka? Veľký NÁVRAT Vinczeovej na televízne OBRAZOVKY: Adela mieri do JOJky!

Adela Vinczeová sa podľa všetkého nechala zlanáriť televíziou na Kolibe! (Zdroj: Jan Zemiar)

BRATISLAVA - Adela Vinczeová je späť v hre a tentoraz mieri tam, kde by ju ešte donedávna čakal málokto – na obrazovky TV JOJ! Po rokoch lojality k Markíze to vyzerá na veľký televízny prestup roka.

Dlhoročná hviezda tanečnej šou Let’s Dance dala minulý rok Markíze zbohom. Dôvod bol viac ako osobný. Všetko to odštartovalo, keď vedenie televízie vyšachovalo jej manžela Viktora Vinczeho z pripravovaného turné k Let’s Dance a podmienilo jeho zotrvanie v Televíznych novinách odchodom z tanečnej šou. Adela si nenechala diktovať pravidlá hry a spravila rázny krok. Stiahla sa z Let’s Dance, kde bola od prvej série ako moderátorka, účinkujúca a naposledy porotkyňa. Bol to symbolický rozchod, ktorý predznamenal aj koniec Viktora v Markíze. Ten z nej v máji tohto roku odišiel definitívne.





Odvtedy ostala Adela už len na obrazovkách STVR – v zábavnej šou Milujem Slovensko a vo svojej talkšou Trochu inak. No aj táto kapitola sa nečakane skončila. Po nástupe novej šéfky STVR prišlo stop aj pre Milujem Slovensko, ktoré si okamžite uchmatla konkurencia.

A tu prichádza do hry TV JOJ, ktorá nezaváhala. Reláciu získala do svojho vysielania a oslovila všetkých známych protagonistov. Martin Nikodým ponuku moderovať ďalej prijal. Dano Dangl ju však slušne odmietol, pretože dal prednosť Markíze a tretej sérii Možné je všetko, ktorú vyrába jeho produkčná firma. Otáznik tak ostával nad posledným členom známej trojky – Adelou Vinczeovou. Podľa informácií portálu Mediaboom však už má jasno. V uplynulých dňoch absolvovala nakrúcanie v štúdiách na Kolibe, kde sa objavila po boku Martina Nikodýma v šou Dobre vedieť. Relácia sa od roku 2016 vysielala na Markíze až do mája 2022. Od septembra 2025 sa však s premiérami sťahuje na JOJku.





Pre Vinczeovú to nie je úplne prvý kontakt s Kolibou. V minulosti sa už mihla v Inkognite ako tajný hosť. Vtedy prekvapila výrokmi, ktoré dnes znejú o to zaujímavejšie:priznala v šou. Teraz sa však karta obrátila. Adela je späť a zrejme si k JOJke našla cestu. Nie je náhoda, že ju tvorcovia Dobre vedieť pozvali práve spolu s Nikodýmom.V zákulisí sa totiž šepká, že televízia by ich rada videla aj ako novú moderátorskú dvojicu v relácii Milujem Slovensko, ktorá má odštartovať ešte tento rok. Za oboma reláciami stojí tím režiséra Rada Štefanova, ktorý s Vinczeovou aj Nikodýmom spolupracuje už od roku 2013. Všetko teda nasvedčuje tomu, že Adela sa stane novou tvárou JOJky a divákov čaká zaujímavá sezóna. Vinczeová sa tak po televíznej pauze opäť hlási o slovo. A tentoraz pod vlajkou konkurenčnej televízie, kde môže rozohrať celkom novú kapitolu svojej kariéry.