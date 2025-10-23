Adela o Trochu inak: Bude POKRAČOVAŤ alebo úplne ZMIZNE z televízie? Takáto je realita!

BRATISLAVA - Jedna z najobľúbenejších talkshow Trochu inak s Adelou sa ocitla v centre pozornosti. STVR sa totiž rozhodla neodvysielať epizódu, v ktorej mala moderátorka Adela Vinczeová viesť rozhovor so svojím manželom Viktorom Vinczem. Adela dnes prehovorila o tom, aký osud čaká reláciu!
Podľa STVR bolo rozhodnutie „programové“ a vychádzalo zo „širšieho kontextu hosťa“. Adela spoločne s tvorcami relácie však reagovala na situáciu ostrým nesúhlasom. „Rozhodnutie STVR neodvysielať rozhovor s Viktorom, ktorý sa nakrúcal 13. septembra v Divadle L+S, sme zobrali na vedomie, no nemôžeme sa s ním stotožniť. Vnímame ho ako neprimeraný zásah do dramaturgie relácie,“ uviedli Adela Vinczeová a producent Daniel Rabina. Podľa nich ide o prvý podobný zásah za 13 rokov fungovania relácie.
Adela dnes prehovorila o budúcnosti svojej šou, nad ktorou zrejme visí otáznik. „Máme zmluvu na dve januárové časti a potom tie ďalšie vývoje sa uvidia, budeme o tom včas informovať. Dostala som dávnejšie ponuku na inú reláciu, ale to som tak úplne necítila. Nejaké tie ponuky sú, aj z iných strán, a napriek tomu, že by som mohla v tej telke byť, pokiaľ váham a špekulujem, tak radšej do toho nejdem,“ priznala moderátorka, ktorá nie je známa iba na Slovensku, ale aj v susedných Čechách. Situáciu ohľadom televíznej absencie berie s pokojom a snaží sa aj naďalej ostať verná svojmu vnútornému kompasu. „Človek nemôže ísť proti sebe. Nebudem sa zubami-nechtami držať hocijakej televíznej ponuky len preto, aby som bola v telke. Život mi prináša toto obdobie s kardinálnymi zmenami a asi to je to, kadiaľ mám ísť,“ dodáva Adela. A ako celé dianie vníma jej manžel Viktor? Adela o celej situácii prehovorila veľmi otvorene...
Adela Vinczeová o Trochu inak: Bude pokračovať alebo úplne zmizne z televízie? Takáto je realita! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)