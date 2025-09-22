Veľké manévre v Leopoldove: Vražedný bos Černák túži po slobode, senát si prezrie listinné dôkazy!

LEOPOLDOV - Za prísnych bezpečnostných opatrení pokračuje v pondelok v priestoroch leopoldovskej väznice konanie o návrhu na podmienečné prepustenie niekdajšieho bosa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka z väzenia. Predseda senátu Okresného súdu v Trnave číta listinné dôkazy.
Verejné zasadnutie sa naposledy uskutočnilo v máji. Senát vtedy konanie odročil, pretože sa potreboval oboznámiť s návrhmi procesných strán na doplnenie dokazovania. Prokurátorka predložila záznamy, ktoré podľa nej detailne monitorujú Černákov život vo väzení. Obhajoba vtedy označila jej konanie za obštrukciu, nové materiály žiadala zamietnuť.
Návrh na podmienečné prepustenie Černáka z väzenia podalo občianske združenie Reštart-nový život. Černák vlani požiadal, aby sa rozhodovalo o návrhu na prepustenie tak, že je to aj jeho osobný návrh. Spáchané skutky opätovne oľutoval.
Niekdajší bos banskobystrického podsvetia si odpykáva doživotný trest odňatia slobody pre účasť na viacerých vraždách. Odsúdení pri doživotných trestoch môžu po 25 rokoch vo väzení požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu.