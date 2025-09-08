Exmanžel moderátorky Marianny Ďurianovej prezradil DRSNÚ pravdu: Ťažká KRÍZA v súkromí!

PRAHA - Český moderátor a bývalý manžel známej moderátorky Marianny Ďurianovej, Libor Bouček, otvorene prehovoril o životnej kríze. Za všetko môže vysoké pracovné nasadenie.
Libor Bouček sa tentokrát odvážil priznať aj svoju zraniteľnú stránku. „Ani netušíte a začnete sa strácať. Máte dve neuveriteľné deti, manželku, dva sledované programy v národnej televízii a podľa okolností sa vám v práci darí,“ priznal otvorene na sociálnej sieti.
Moderátor opisuje, že náročný pracovný kolotoč sa postupne prejavil aj na jeho osobnom živote: „Začne vám miznúť čas. Nestretávate kamarátov, s ktorými by ste zdieľali to ich a zároveň zdieľal to svojei. Začínate byť mrzutí. Mizne tolerancia voči akýmkoľvek prekážkam na vašej ceste. Zdá sa vám to bezvýchodiskové.“
Bouček priznáva, že niekedy sa cíti vyhorene a nevie, či je to kríza stredného veku, alebo niečo viac. „Budíte sa trikrát za noc. A ráno ešte pred deťmi. Vyhorenie? Možno. Kríza stredného veku? Snáď,“ opísal svoju situáciu so surovou úprimnosťou.
Ako riešenie si moderátor nedávno doprial detoxikačnú cestu do Japonska, pri ktorej ho sprevádzala len manželka. Libor Bouček je šťastne ženatý a má dve deti, jeho exmanželka Marianna Ďurianová toľko šťastia v živote nemala. Má síce synčeka Romana, na ktorého je právom hrdá, ale po jej boku sa už dlhší čas neobjavuje žiadny muž.
