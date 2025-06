Trhák roka: Ďurovčíkov muzikál DONAHA! rozprúdil divákom v žilách krv, obecenstvo šalelo (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Známy a úspešný režisér a choreograf Ján Ďurovčík priviedol premiérou svetového muzikálu divákov do varu. Predstavenie, v závere ktorého padnú nielen všetky zábrany, ale aj oblečenie, si prišlo vychutnať mnoho známych tvárí, tradične však v Ďurovčíkovom divadle nechýbal ani prezident Pellegrini. Režisér si tak vyslúžil pochvalné slová uznania nielen od divákov, ale aj od neho. „Veľmi si to cením,“ povedal dojatý Ďurovčík. „Vždy to poteší, ale nepreceňujem to.“

Muzikál DONAHA! je príbehom o priateľstve, sile, nádeji a hlavne o tom, čo všetko dokážu urobiť muži pre lásku. Niektorí sa aj vyzliecť - DONAHA! A herci to musia urobiť dobrovoľne.

A išli! Na premiére to boli Patrik Vyskočil, Ján Slezák, Tomáš Majath, Roman Müller, Filip Čechovič a Erik Žibek. K odvážnemu rozhodnutiu ich inšpiroval Vratko Sirági v úlohe striptéra, ktorý sa na divadelnom javisku ocitol prvýkrát. „Videl som ho, akú má postavu, je tanečník… Vravím si – neviem, či vie hrať, ale vyskúšame ho. Zahryzol sa do toho všetkými desiatimi a bol vynikajúci. Ešte je aj nádherný – úplná bomba!“ chválil ho režisér. Poriadne to však roztočili aj herečky Mária Schumerová, Barbora Ďurovčíková, Kristína Vrecková či Zuzana Vačková.

Hoci má Ďurovčík na svojom konte desiatky veľkolepých predstavení, tréma pred premiérou ho stále neopúšťa. „Stres? Strašný. A ešte horšie je to pri komédiách... Mňa to úplne ubíja, to je to najhoršie, čo môže byť...“ A to sa ešte nemusel vyziekať...! Bol by to schopný urobiť, keby prišiel o prácu a dostal sa na úplné dno?