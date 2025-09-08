Erik Žibek (Zdroj: TV Markíza)
BRATISLAVA - V muzikáli DONAHA museli herci prekonať nielen trému, ale aj ostych. V istom momente idú doslova „s kožou na trh“. A ani herec Erik Žibek nebol výnimkou!
Prečítajte si tiežA zatiaľ čo iní by pred takýmto predstavením zrejme zdokonaľovali svoje postavy a makali vo fitku, Žibek to bral s nadhľadom a bez znásilňovania sa. „Povedal som si, že pekný chlap tam už je, Vratko a aj Janko Slezák má veľmi pekné telo, tak si hovorím: dobre – ja budem zastupovať väčšinu slovenského ľudu... obyčajný chlap, nič sošné...“ Premiéru muzikálu si nenechala ujsť ani jeho manželka. Ako zareagovala, keď ho videla na javisku bez šiat? Na jej slová sa herec musel psychicky pripraviť!
Herci išli kvôli Ďurovčíkovi DONAHA: Prehovoril by aj manželku? Odpoveď za všetky drobné!
Erik Žibek šiel DONAHA! Doma ho čakala kritická manželka: Fúha, na to sa musel pripraviť (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)