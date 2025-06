OHROMNÁ premena Attilu Végha: Pivné bruško je PREČ... Za 9 týždňov!

Attila Végh (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Attila Végh (39) prekvapil fanúšikov brutálnou fyzickou premenou – za neuveriteľných deväť týždňov sa zbavil „pivného brucha“ a znovu sa dostal do top formy.

Attila Végh, bývalý šampión a ikona slovenskej MMA scény, opäť ukázal, že vôľa, disciplína a správne vedenie dokážu zázraky. Na Instagrame uverejnil jeho tréner šokujúce porovnanie pred a po – rozdiel deviatich týždňov. Výsledok? Pivné bruško je minulosťou a Attila je vo forme ako nikdy predtým!

A to všetko podstupoval kvôli dlho očakávanému zápasu s Karlosom Vémolom, ktorý sa uskutoční už o 5 dní. Pod dohľadom trénera dosiahol neuveriteľnú fyzickú premenu. Naľavo spokojný Attila so zaobleným bruchom, vpravo o 9 týždňov neskôr – svalnatý, vyrysovaný a pripravený priamo do klietky na odvetu storočia.

Táto premena je dôkazom toho, že aj pred štyridsiatkou môže byť človek vo vrcholnej forme, ak na sebe pracuje s odhodlaním. Attila je inšpiráciou pre fanúšikov športu, ale aj pre každého, kto potrebuje nakopnúť svoju vlastnú cestu k lepšiemu ja. Atilla vs. Vémola - toto bude ich tretí zápas a zatiaľ je to medzi nimi veľmi vyrovnané. Slovák vyhral prvý zápas a Čech druhý. Kto vyhrá tentokrát?

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ poll.title }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

Archívne video

Zápasník Attila Végh otvorene o bitkách na ulici: Keď na to príde, viem, čo spravím! (Zdroj: NL/TH)