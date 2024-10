VIDEO Attila Végh NAPADOL Plačkovej muža s kamarátom: Ľudia im to NEVERIA... Je to NAHRATÉ!

Attila Végh napadol Reneho Strausza s kamarátom (Zdroj: Instagram RR)

Rene Strausz zdieľal na sociálnej sieti Instagram šokujúce video. Nachádza sa na ňom on spolu s kamarátom, ktorý je na internete známy ako Cicoband. Spoločne sedeli v nejakom bare, kde za nimi prišiel MMA zápasník Attila Végh a z ničoho nič po slovnej výmene názorov napadol. „Na toto video sa vyjadríme v nedeľu na Instagrame," znel popis k videu. Fanúšikovia ostali z toho veľmi prekvapení, no nemyslia si, že išlo o reálnu situáciu.

„To by si Attila nedovolil kvôli svojej kariére a vyzerá to dosť nahrané," ozval sa jeden z priaznivcov. „Veď to je nahrané, slabučkí herci ste," skonštatoval zase ďalší. Všetci sa zhodujú, že to budeme promo na nový videoklip. Rene ani Cicoband však nič bližšie neuviedli a rozuzlenie celej kauzy sa teda dozvieme zrejme len v spomínanú nedeľu. Tak sa nechajme prekvapiť.