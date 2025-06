Známi Slováci to neveste z Ruže NEDAROVALI: Prefúkaná žumpa!

(Zdroj: TV Markíza)

Frederika Ílečková, známa z reality šou Ruža pre nevestu, rozvírila vody kontroverzným videom, v ktorom si zobrala do úst Aničku z aktuálnej série Ruže. „V poslednom diele sa mi potvrdila moja hypotéza o Aničke. Keď som si vypočítala, že v akom veku museli mať Aničkini rodičia Aničku, z toho je jasné, že nemá žiadnu zle spravenú plastickú operáciu, ale má vlastne iba autizmus,“ uviedla Frederika vo svojom videu. Jej slová pohoršili nejedného človeka. Fergie ďalek pokračovala vo svojom vyjadrení.

„Čo sa týka môjho odhadu na výherkyňu, tak je to určite Karolína, z jedného jednoduchého dôvodu. Nemyslím si, že Rasťo by sa chcel doma starať o mentálne postihnutého človeka. Aj v tej práci, že on učí tie deti to judo a stále niekoho vychováva. Podľa mňa ked prídeš domov, tak si chceš poriadne zakúr*vať, nech ti čajka navarí dobré jedlo a nemusíš ju učiť základné ľudské potreby ako učia Aničku jej rodičia,“ dodala.

„Anička s downovým syndrómom," poznamenala ešte na záver. Jej slová vnímali mnohí ako urážlivé. K jej príspevku sa napríklad vyjadrila aj bývalá farmárka Gabriela Bullová. „Mám autistického syna a myslím, že autisti sú úžasní ľudia. Anička je za mňa najlepšia zo všetkých. Možno, ak raz budeš mať deti, tak budú tiež autisti," vyjadrila sa. Frederiku si podal aj influencer Denko Wheel. „Radšej mať autistického syna alebo dieťa s downovým syndrómom jak prefúkanú žumpu čo má nosnú prepážku deravú jak ementál," uviedol.

Na svojom príbehu na Instagrame ešte dodal: „Táto slečna dávnejšie nadávala, že Alex Godaly (jeho manželka, pozn.red.) a jej reakcie na Ružu sú odpad, lebo nedokázala prekusnúť, že niekto dokáže s nadhľadom skritizovať pokrútené osobnosti a charaktery ľudí bez toho, aby útočil na ich výzor alebo bol vulgárny. Dneska jej zrazu nerobí problém robiť reakcie a dourážať výzor iných žien alebo mentálne handicapovaných ľudí len preto, aby si spravila čísla," napísal s tým, že je to krásny prípad stroskotanej hviezdy z reality šou a ak by nespravila takéto video, tak by po nej neštekol ani pes.

K influencerovi sa pridala aj bývalá farmárka Lenka Tejbusová. „Už som sa vyjadrila na Telegrame k tejto chlamýdii, ale dám vám to aj sem. Je to strašne trápne, keď niekto chce byť akože “nasilu” drsný... pani chlamýdia, ty si bola rovnako účastníčkou Ruže a bojovala si za Radka. A ešte si mu aj dala lízaka... okej, Radkovi... Žena, ktorá tiež bola súčasťou tejto cringe šou, ide teraz urážať čajky, ktoré ani zďaleka neboli tak trápne, ako ty sama. Akákoľvek kritika od teba je bezpredmetná... okrem iného si považovala za dôležité vykričať celému Slovensku, že aké máš pohlavné chorôbky a ešte napísať pod video žene," vyjadrila sa rozhorčene.