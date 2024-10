PRVÉ slová po incidente Plačkovej muža s Attilom: TOTO je dôvod, prečo dostal Rene facky!

Attila Végh napadol Reneho Rendyho s kamarátom (Zdroj: Ján Zemiar/Instagram RR)

Postaral sa o poriadny rozruch! Rene Rendy pred pár dňami na sociálnej sieti zverejnil video, na ktorom spolu s kamarátom známym pod pseudonymom Cicoband, dostali facky od zapásnika Attilu Végha. Z ničoho nič, po slovnej výmene názorov plnej vulgarizmov. Fanúšikovia ostali z toho veľmi prekvapení, no nemysleli si, že išlo o reálnu situáciu. „To by si Attila nedovolil kvôli svojej kariére a vyzerá to dosť nahrané," ozval sa jeden z priaznivcov.

„Veď to je nahrané, slabučkí herci ste," skonštatoval zase ďalší. Všetci sa zhodovali na tom, že to budeme promo na nový videoklip. Dnes sa k celej kauze obaja vyjadrili. „Takto ste videli, že ako pekne sa robia intrigy," zhodnotil s úsmevom na perách známy zápasník a dodal, že sú stále dobrí kamaráti. Takže tí fanúšikovia, ktorí tvrdili, že je to celé fejk, mali nakoniec pravdu. Naleteli ste Renemu a Attilovi?

(Zdroj: Instagram RR)