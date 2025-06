Monika Haasová po rokoch prehovorila o trápení kvôli Bambuľke: Toto jej spolužiaci nedarovali!

Monika Haásová (Zdroj: Profimedia)

Herečka sa po rokoch rozhodla otvorene prehovoriť o tom, čo zažívala po nástupe do školy. Namiesto obdivu od rovesníkov totiž prišli posmešky. „Bola časť, s ktorou som mala problém – tá, kde som bola holá. Vtedy som to vôbec neriešila, ale potom sa mi deti v škole smiali, že som tam holá,“ priznala Haasová s odstupom času.

V detskom veku ešte nerozumela, čo všetko táto scéna vyvolá. „Dnes to už riešime všetci, ale vtedy to nebolo nijako ošetrené… V tom veku by som sa ani na to nejako psychologicky nepozerala, ale mi to vadilo, že sa mi vysmievajú decká – haaa, si bola holá, sme ťa videli,“ zaspomínala si v podcaste Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej. Práve takáto spätná väzba od spolužiakov zanechala v mladej herečke stopy, o ktorých roky mlčala.





(Zdroj: RTVS)

Zaujímavosťou je aj to, že hoci Haasová bola hlavnou postavou seriálu, žiadnu z ikonických pesničiek v skutočnosti nenaspievala. Tvorcovia sa totiž rozhodli využiť hlasovú dablérku.prezradila Monika.

Spev za ňu nahrala Alena Antalová, dnes známa herečka pôsobiaca v Brne. „Vôbec sme neprichádzali do kontaktu. Osobne sme sa stretli až v dospelosti pri nakrúcaní jedného dokumentu,“ dodala Monika. Seriál Bambuľkine dobrodružstvá sa vysielal medzi rokmi 1982 až 1984 a tvorilo ho 30 dielov. Aj po desaťročiach patrí medzi ikonické česko-slovenské relácie pre deti – no za úsmevmi pred kamerou sa občas skrývali aj chvíle, ktoré hlavná hrdinka vnímala oveľa citlivejšie.