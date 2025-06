TAJOMSTVO Evy Borušovičovej: Zobrala si ho až do hrobu!

Eva Borušovičová (Zdroj: STVR)

Pred pár dňami obletela Slovensko smutná správa o smrti Evy Borušovičovej. Zomrela vo veku 55 rokov. Podľahla zákernej chorobe, s ktorou zvádzala svoj boj v tichosti. Eva bola nesmierne talentovaná scenáristka, režisérka, dramatička i spisovateľka. Na konte má množstvo filmov, divadelnej tvorby aj tej knižnej. A keď sme pri knihách, hovorilo sa, že Eva písala aj pod pseudonymom Maxim E. Matkin.

Prostredná iniciála pseudonymu – písmeno E. – pravdepodobne odkazuje na viacero významov. V matematike reprezentuje Eulerovo číslo, známu nekonečnú iracionálnu konštantu s nekonečným desatinným rozvojom. Zároveň môže ísť aj o narážku na skutočné meno autorky – Eva. Meno Maxim Matkin predstavuje paródiu na jazyk a štýl socialistického realizmu. Odkazuje na ruského spisovateľa Maxima Gorkého a jeho román Matka, ktorý zachytáva život v ruskej spoločnosti na začiatku 20. storočia v období narastajúceho revolučného hnutia. Eva však tieto dohady nikdy nepotvrdila, a tak si svoje tajomstvo vzala do hrobu, o čom svedčí aj spomienkový status známej sieti kníhkupectiev.

„Odišla Eva Borušovičová. Tento rok sme ju oslovili, či by nepokrstila naše nové kníhkupectvo v Leviciach, v meste, kde sa narodila. S vďačnosťou a pokorou odpovedala, že si to veľmi váži, ale krstnou mamou by chcela byť len tam, kde môže byť naozaj prítomná (v Leviciach nežila). Nevieme, či ešte plánovala vydať knihu. Ani či Maxim E. Matkin bol naozaj jej súčasťou. Vieme len, že jej slová zostávajú. A že tie ďalšie budú chýbať," písalo sa v príspevku. Na Evu si spomínajú mnohí v dobrom. Herečka Slávka Halčáková zverejnila siahodlhý príspevok, zaspomínali si na ňu aj herečka Eva Pavlíková, markizácka redaktorka Zuzana Javorová či moderátor Thomas Puskailer. Česť jej pamiatke.