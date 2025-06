Peter Sagan má starostlivosť o syna v malíčku, dokáže aj TOTO: Prekvapí vás, čo Marlon zbožňuje

Peter Sagan má starostlivosť o syna v malíčku: Prekvapí vás, čo Marlon zbožňuje (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Trojnásobný majster sveta Peter Sagan strávil svoj prvý deň v novej práci – vo výrobe známych bagiet Pierre Baguette v Sládkovičove. Ako oficiálny ambasádor značky si prešiel všetkými kľúčovými fázami výrobného procesu – od pekárne, cez prípravu surovín, plnenie až po balenie a následnú dopravu. „Mám rád výzvy. A toto bola určite jedna z tých chutnejších,“ zasmial sa Peter Sagan pri pohľade na svoju vlastnoručne pripravenú bagetu. „Ja som im rozprával moje zážitky a oni mne tie ich, ako pred 29 rokmi začínali... veľmi sa mi páčili tie spojitosti a veď... najlepší s najlepšími sa spájajú,“ povestne sa pousmial nad tým, čo ich spája.

Sagan počas návštevy pracoval po boku dvoch známych šéfkuchárov Mareka Orta a Braňa Križana, s ktorými zostavil svoju „signature bagetu“. „Zaúčali ma, ako to má profík urobiť... bavilo ma to... Hlavne nech mi dajú ingrediencie, lebo nakupovať ich ma nebaví,“ priznal so smiechom a dodal, že keď varí sám, neriadi sa celkom podľa receptov. Vymenoval dokonca aj jedlá, ktoré má jeho syn Marlon z jeho kuchyne najradšej.