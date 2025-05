Mala pokrstiť knihu, ale nedorazila! Jiřinu Bohdalovú zradilo zdravie: Skončila v nemocnici!

Jiřina Bohdalová (Zdroj: TV Joj)

Herečka, ktorá len pred niekoľkými mesiacmi podstúpila náročnú operáciu kvôli nádorom veľkosti päste, bola dokonca 24 hodín v umelom spánku. Jej stav bol podľa lekárov vážny, no Bohdalová sa statočne postavila na nohy. Verejnosť dúfala, že najhoršie má za sebou. Zdalo sa, že sa vracia v plnej sile. Až doteraz...





V stredu mala totiž doraziť na prominentnú akciu, no v poslednej chvíli sa všetko zmenilo. Zdravotné ťažkosti ju prinútili vyhľadať lekársku pomoc. Okamžite bola prevezená do nemocnice, kde sa jej ujal renomovaný kardiológ profesor Petr Neužil.prezradil Super.cz jeden z organizátorov.Fanúšikovia, ktorí dúfali, že uvidia svoju milovanú „Bohdalku“, odchádzali z pražského hotela sklamaní. Museli si teda vystačiť s Felixom Slováčkom, ktorý im zahral jeden zo svojich najväčších hitov. Nie je to prvý raz, čo Bohdalovej zdravie zasiahlo do plánov. Minulý rok vynechala Zemanov krst knihy pre otravu jedlom, teraz znovu nečakaný zvrat. Len málokto by veril, že taká železná dáma bude mať takýto zdravotný rok... Z nemocnice sa však šíria opatrne pozitívne správy. Jiřina má vraj stabilizovaný stav a lekári veria, že jej organizmus to zvládne.