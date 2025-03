Dcéra Jiřiny Bohdalovej sa preslávila až po 40-ke: Život ju zavial k Talianovi, no netušila, čo ju s ním čaká

(Zdroj: CT)

„Keď sa niekto narodí Jiřinke Bohdalovej, asi nemá inú šancu ako byť herečkou,“ hovorieva Simona Stašová, ktorá sa narodila 18. marca 1955 ako dcéra Jiřiny Bohdalovej a jej prvého manžela, banského inžiniera Břetislava Staša.

Hoci v divadle začala účinkovať už počas štúdia na DAMU a hrala vo viacerých filmoch, na slávu si musela počkať až do štyridsiatky, kedy stvárnila Libušu Šimáčkovú v ikonických Pelíškoch. A potom to už išlo jedna radosť. Nasledovali filmy Musíme si pomáhat, Babí léto, Oběti a vrazi, Štěstí, Román pro ženy, ale aj mnohé seriály.

(Zdroj: Profimedia)

Trošku zložitejšie ako v hereckej kariére to mala Simona so vzťahmi. V súkromí má za sebou dve manželstvá, dva rozvody a dlhodobý vzťah so ženatým mužom. Jej prvým manželom bol Pavel Trávníček a pre herečku bol ako princ z rozprávky. Sama o sebe vraví, že nepatrila medzi krásavice, a preto si vyberala pekných mužov, aby jej dodali lesk. Manželstvo bolo bezdetné a trvalo päť rokov.povedal pred časom Trávníček.

Druhým manželom bol Talian Eusebio Ciccotti, s ktorým sa zoznámila v roku 1985 na filmovom festivale v Karlových Varoch. Vydať sa za Taliana bol jej sen, pretože milovala všetko talianske. A Eusebio bol stelesnením jej ideálov – intelektuál, profesor taliančiny a dejín umenia na univerzite v Ríme. Žili spolu osem rokov, ale herečka sa za ním nikdy nepresťahovala a priznáva, že asi nebola ideálnou manželkou. Ako hlavnú príčinu rozvodu vníma Stašová odlišné profesie. „Já nemôžem hrať v taliančine a on nemôže prednášať po taliansky tu v Čechách,“ ozrejmila v jednom z rozhovorov. A priznala aj to, že svojich partnerov mala tendenciu dusiť svojou nadmierou lásky. „Vždy mi hovoril, že rozdiel medzi nami dvoma je ten, že on je ako Čech a ja ako Talianka,“ priznáva Stašová.

Tretím potenciálnym manželom bol opäť herec, ale v čase, keď sa s Pavlom Skřípalom spoznala, bol ženatý. Pomáhal jej vychovávať jej syna Marka, ale ani narodenie spoločného syna Vojtěcha jeho postoj nezmenilo. Odmietal sa rozviesť. Až herečke došla trpezlivosť a po desiatich rokoch sa s ním rozišla. Skřípal má ďalšie tri deti s tromi rôznymi ženami a do manželstva vstúpil dvakrát.

(Zdroj: Space Films)

Napriek sklamaniam Stašová na vzťahy nikdy nezanevrela.zverila sa pred pár rokmi tajomne herečka, ktorá sa najčastejšie vída so svojim talianskym exmanželom.naznačila s úsmevom pre portál iPrima.

O veľmi dobrých vzťahoch svedčí aj to, že na oslave 88. narodenín jej mamy Eusebio nechýbal. „Jedno je isté, máme spolu syna a ten nás bude navždy spájať. S tým súvisí aj to, že sa spolu ďalej stýkame,“ vysvetlila vtedy Simona. Ale nie je to zrejme len syn Marek, čo ich spája. Eusebia skrátka nikdy nevymazala zo svojho života. „Kto vie, možno raz budeme s Eusebiom starnúť spolu… to nikto nevie. Ani ja! Rozhodne má ale veľké miesto v mojom srdci.“