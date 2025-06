Jiřina Bohdalová (94) po akútnej operácii: PRVÉ VYJADRENIE... Takto na tom je!

Jiřina Bohdalová (Zdroj: TV Joj)

Operácia Jiřiny Bohdalovej vraj prebehla dobre a herečka sa už dnes vráti z nemocnice domov. „Išlo o transkaterizačné zavedenie chlopne do aortálnej pozície pre významené zúženie jej natívnej chlopne, kvôli ktorému mala už známy postupného zlyhávania ľavej komory srdcovej. Výkon trval približne hodinu a pol a prebiehal bez väčších komplikácií,“ vyjadril sa pre Showtime lekár Petr Neužil.

Bohdalová vraj po jeho slovách chcela zákrok čo najskôr absolvovať. Svoj vek si podľa lekára veľmi dobre uvedomuje a je to veľká bojovníčka. A herečka sa po zákroku cíti dobre. „Už je to dobre. Zajtra (v nedeľu, pozn. red.) idem domov,“ vyjadrila sa. „Je to dobré teraz. Tamto by bol na h*vno život,“ dodala legendárna Češka bez servítky.

Jiřinu Bohdalovú v poslednej dobe výrazne trápia zdravotné problémy. Len 15. januára absolvovala zákrok, kedy jej vyoperovali laloky štítnej žľazy. Tá ju trápila už od roku 2018, no v poslednom období sa zväčšovala príliš rýchlo a sťažovala jej dýchanie.

(Zdroj: Česká televízia)