Náhla OPERÁCIA Jiřiny Bohdalovej (93): Mala NÁDORY ako päsť!

Jiřina Bohdalová (Zdroj: TV Joj)

Hoci sa Blesk.cz informáciu o vážnej operácii Jiřiny Bohdalovej dozvedel ešte pred Vianocami, herečka ich požiadala, aby ju vypustili až po zákroku, aby lekári nepociťovali tlak. Informácia tak média obletela až včera. „Dáme to von, až bude po všetkom. Oni by mali pocit, že im pozeráte pod ruky,“ vysvetlila legendárna herečka.

Zákrok podstúpila 15. januára a týkal sa rýchlo zväčšujúcej štítnej žľazy. Tá bola taká veľká, že jej výrazne sťažovala dýchanie. Život jej zachraňovali štyria odborníci. „S profesorom Lischkom sme zistili, že tam narastala strašnou rýchlosťou štítna žľaza. A to veľmi progresívne! Naozaj veľmi rýchlo sa zväčšovala a utláčala dýchaciu trubicu, takzvanú priedušnicu. Stláčala ju tak veľmi, že Jířa naozaj nemohla dýchať,“ opísal profesor Neužil.

Štítna žľaza trápila herečku už od roku 2018, no v poslednom odbobí sa zväčšovala veľmi rýchlo. Okamžitý zásah bol preto nevyhnutný. No všetko, našťastie dopadlo dobre. Laloky štítnej žľazy jej vyoperovali... Vraj boli veľké ako päsť. „Vzali jej obidva laloky štítnej žľazy. Tie boli tak veľké, že ani neviem, k čomu by som to prirovnal - asi veľké ako päsť. Ten nádor bol fakt velikánsky!“ dodal Neužil.