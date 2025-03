TAJNÝ PLÁN na svadbu Bohdalovej s Gottom: Kto za tým stál a PREČO to nevyšlo?

Karel Gott a Jiřina Bohdalová (Zdroj: CT)

V talk show Honzu Dědka prezradila, že Gottova matka mala o ich svadbe jasnú predstavu a robila všetko pre to, aby k nej došlo. „Karlova maminka bola rozkošná. Karel mal takú malú izbičku. Jeho rodičia ma pozvali do kuchyne, dala som si kura na paprike a maminka hovorila, že by si veľmi priala, keby sme sa ja a Karel dali dokopy,“ spomína Bohdalová na návštevu u Gottovcov.

Herečka však k legendárnemu spevákovi necítila nič viac než priateľstvo. Skúsila sa vyhovoriť na svoju vtedy deväťročnú dcéru Simonu (herečka Simona Stašová, pozn. red.), no Karlova mama mala hneď riešenie. „Hovorila, že to nevadí. Našla jeho veľkú fotografiu a on musel na ňu napísať: Simonke, jej budúci otec, Karel Gott,“ prezradila herečka so smiechom.

Gottova mama Marie si Bohdalovú nesmierne obľúbila a bola by ju prijala za nevestu bez akýchkoľvek výhrad – neprekážal jej ani sedemročný vekový rozdiel. Napriek tomu sa svadba nikdy neuskutočnila. Jiřina priznala, že sa jej spevák v mladosti ako muž vôbec nepáčil.

Ich priateľstvo ale pretrvalo desaťročia. Keď sa Karel zamiloval do Ivany Macháčkovej, Bohdalová mu držala palce. Po jeho smrti sa jej dostalo veľkej pocty – bola to práve ona, kto predniesol hlavný rozlúčkový prejav na jeho pohrebe.