Nela Pocisková o vzácnej záhade Filipa Tůmu: Ťažko sa to opisuje, ON sa s tým NARODIL!

V obľúbenej relácii Záhady tela sa častokrát súťažiaci dozvedia o ľudskom tele to, čo možno ani len netušili. Čo však speváčka rozhodne tuší je to, čo ju na opačnom pohlaví zaujme na tele ako prvé. „Asi oči. To je taký úplný základ. To si všímam na každom, ani nielen na mužskom pohlaví, ale mňa vždy zaujmú oči v prvom rade,“ priznala Nela. Či to tak bolo aj v prípade jej dlhoročného partnera Filipa Tůmu ostáva záhadou, no dnes dvojica bezpochyby tvorí jeden z najstabilnejších párov nášho šoubiznisu.

Nela však otvorene prehovorila o tom, že ich vzťah prešiel aj ťažšími chvíľami. „My sme si prešli už rôznymi obdobiami, ja sa nebudem tváriť, že nie, a dosť nás preverili samozrejme aj deti, ale nejakým spôsobom sme to ustáli. Ale myslím si, že základný pilier je to, že sa máme naozaj radi,“ prezradila speváčka. Podľa nej je vo vzťahu dôležitá komunikácia a záujem oboch strán. „Vzťah musí byť o kompromisoch... a hlavne tam musí byť záujem z druhej strany, pretože keď nie je záujem, človek má pocit, že vzťah nejako krachuje.“ Na svojho partnera však nešetrila slovami chvály a jedna z vecí, ktoré Nela na Filipovi obdivuje, je jeho pohľad na svet. „On berie život s ľahkosťou. Prišiel mi do života preto, aby mi ukázal, že sa to dá aj takto a netreba brať všetko príliš vážne a nejako veľmi sa prežívať. Že sa na svet dá pozerať aj inými očami,“ dodáva speváčka.

To, čo s Nelou otriaslo v tom najkrajšom zmysle slova, bol aj príchod detí. „Keď prišli deti, tak som sa stala vlastne na 200 % mamou a ostala som štyri roky doma. Oni ma aj v tej mojej práci dosť zastavili a dali mi odstup, nadhľad, porozumenie, čo v tom živote je dôležité,“ dodáva s úprimnosťou Nela. A hoci je rodina pre speváčku všetkým, v rozhovore prezradila, čo najradšej robí, keď si ukradne trošku času pre seba. Čo-to však bonzla aj na Filipa a servítku pred ústa si teda nedávala! Pozrite si vo videu, čím ju vytáča a nenechajte si ujsť ani reláciu Záhady tela v sobotu o 20.30 na Jednotke.

Nela Pocisková o vzácnej záhade Filipa Tůmu: Ťažko sa to opisuje, on sa s tým narodil! (Zdroj: STVR/NL)