Pocisková v najosobnejšom klipe PRVÝKRÁT ukázala deti: Syn sa podobá na Filipa a dcéra je celá Nela!

BRATISLAVA - Nela Pocisková prichádza s novou piesňou, ktorá je pre ňu výnimočná nielen hudobne, ale aj osobne. Venovala ju totiž svojim deťom, ktoré vôbec prvýkrát ukázala aj verejnosti. Objavili sa totiž vo videoklipe. Pozrite - syn sa podobá na Filipa a dcéra je celá Nela!
Novinka má pre Nelu silný osobný význam. Je venovaná jej deťom a opisuje zmenu, ktorú do života prináša materstvo. „Moje deti sú moje všetko. Je to téma, ktorá je mi najbližšia a som šťastná, že som sa odvážila ju vyjadriť v hudbe a pustiť ju von. Je to moja najintímnejšia spoveď, akú som doteraz napísala. Pre mňa má veľmi silnú výpovednú hodnotu a viem, že som vytvorila niečo, čo tu ostane navždy,” približuje Nela.
Adela z Dunaja dosiahla, čo chcela: SVADBA s Kudličkom! Krásna nevesta, ale... Bola to PASCA
„Je to odkaz, ktorý si možno pozrú, keď budú veľkí. Moje deti mi zaplnili celý svet, sú pre mňa stredobodom vesmíru. Veľa ma učia, zrkadlia mňa samu a práve vďaka nim sa snažím byť najlepšou verziou seba samej. Je to neopísateľný pocit, keď vám vrátia lásku späť,” dodáva speváčka.Námet na videoklip k piesni vznikol v predstavách samotnej Nely a zahrala si v ňom celá rodina, vrátane detí, ktorých tváre doposiaľ speváčka nezverejňovala.
„Bol to dlhší proces – rozmýšľala som, či je už ten správny čas, aby boli „odhálení“, pretože sa ich snažíme chrániť a nikde neukazovať. Chcela som ich však zobraziť aspoň symbolicky – autenticky, jemne, cez prepojenie videí od čias, keď boli bábätká, až po súčasnosť. Cieľom bolo len znázorniť čistú lásku a emóciu medzi nami – obyčajne, úprimne a ľudsky,” vysvetľuje Nela, emotívnu myšlienku vizuálneho zobrazenia skladby. A pozrite, Lianka je celá Nela a Hektor sa podobá na Filipa!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%